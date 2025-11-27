Euskadi se asegura cinco finales más

Juan Pablo Martín Jueves, 27 de noviembre 2025, 21:16 Comenta Compartir

Euskadi se aseguró este jueves otras cinco finales en la Liga de Naciones de frontón de 36 metros que se disputa en Bizkaia, a las que hay que sumar las tres para las que se clasificó el miércoles. La paleta cuero será la única modalidad en la que el combinado vasco no luchará por el oro. El triunfo de Lizeaga sobre el galo Itoiz (4-10 y 2-10) le permitió asegurarse como mínimo la segunda plaza en mano individual masculina y se medirán a España en la final del sábado. En parejas, Azketa y Bernaola también se mostraron superiores a los aztecas Jorge Ignacio y Kevin Hernández (2-10 y 3-10), que les dio el pase al choque cumbre contra España esa misma jornada.

El tercer billete lo obtuvieron en pala corta. El seleccionador Xalbador Lizardi optó por Garate e Ibargaray para medirse a los chilenos Manuel Domínguez y Raimundo Saez, y dio descanso a Gaubeka e Imanol para que estuvieran frescos de cara a la final de hoy (17.00 horas) en el frontón Bizkaia. Al vizcaíno y el guipuzcoano les costó asentarse un poco en el choque que llegó a contar con un empate a cinco en el primer set. Pero en el momento en el que el zaguero calentó motores y comenzó a imponer su dominio todo fue más fácil para ellos. De hecho los chilenos no lograron un tanto más en el juego inicial (15-5).

En el segundo solo hubo un color. Con la lección aprendida, los vascos pisaron el acelerador para meter velocidad a la pelota y atropellar a sus rivales. Fue tras el empate a tres cuando impusieron la lógica y no dieron opción alguna a Chile. Ibargaray estuvo seguro y le soltó bien a la pelota. Garate aprovechó bien los huecos que le generó su compañero y cerraron el set con contundencia (15-3).

Bastante más tensión hubo en la segunda semifinal protagonizada por Francia y Argentina, que cayó del lado de los primeros. Necol y Brefel vencieron a Maldonado y Firpo en un partido en el que arrancaron muy fuertes y se colocaron con un 6-0 a favor. A sus rivales les costó encontrar las sensaciones para tratar de desconectar al poderoso zaguero rival (15-3).

El segundo juego tuvo bastante más emoción. Los argentinos llegaron a contar con una ventaja de cinco tantos (3-8) porque lograron desestabilizar a los franceses y Maldonado entró más en juego. Sin embargo, los galos volvieron a engancharse poco a poco al set con un Necol más protagonista y consiguieron empatarlo a doce. Aprovecharon la inercia que traían para forzar los errores rivales y el delantero de St. Geour de Marenme cerró el juego con un buen derechazo cruzado (15-13).

Susto en cesta punta femenina

A última hora de la tarde se repartieron las plazas de la cesta punta en el frontón de Barakaldo y el susto llegó en la modalidad femenina. Arakistain cayó frente a la gala Sorozabal (1-2) y México –Mayorga– cumplió frente a Portugal –De Sousa– (2-0), por lo que se produjo un triple empate a tres en la lucha por la segunda plaza. España ya la tenía asegurada al terminar invicta.

La tricolor consiguió el billete por contar con un juego más a favor que Francia. La tensión bloqueó a la delantera de Sopela, que se vio soprendida por una rival que no tenía nada que perder y se agarró al primer set para llevárselo por la mínima (14-15). Reaccionó en el segundo con un juego más reconocible y consiguió empatar el encuentro (15-7), pero en el tercero y definitivo la sopeloztarra volvió a acusar los nervios y estuvo fuera de sitio (8-10). Esta tarde es probable que sea Elaia Gogenola la que se enfrente a Erika Mugartegi en la lucha por la medalla de oro a partir de las 19.00 horas.

A continuación se disputará la final masculina entre Euskadi y Francia. A Aritz Erkiaga le bastaba con hacer un juego para meter a los vascos en choque decisivo y el de Ispaster tiró de la calidad que atesora para vencer al navarro Bailo –España– por 15-12 y 15- 11. En el último encuentro, los galos se aseguraron el billete para estar en la pelea por el metal más preciado. Olharan, al que las características de la cancha le benefician por su estilo de juego, no falló contra el mexicano Carvajal (15-5 y 15-7).