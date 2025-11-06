El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Miembros de la selección vasca de frontball. EEPF

Euskadi acude al Mundial de frontball en México

Es la cuarta cita en la que participan desde que la selección fue reconocida como miembro de pleno derecho por la Federación Internacional

Juan Pablo Martín

Juan Pablo Martín

Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:29

La selección vasca de frontball partió este viernes hacia la ciudad mexicana de Iztapalapa para la disputa del Campeonato del Mundo Sub'23 y absoluto ... de la especialidad que se celebrará desde el domingo al día 15. Es la cuarta cita a la que acuden del calendario oficial de la Federación Internacional de Pelota Vasca (FIPV) desde que fueron aceptados como miembros de pleno derecho.

