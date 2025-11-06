Euskadi acude al Mundial de frontball en México

La selección vasca de frontball partió este viernes hacia la ciudad mexicana de Iztapalapa para la disputa del Campeonato del Mundo Sub'23 y absoluto ... de la especialidad que se celebrará desde el domingo al día 15. Es la cuarta cita a la que acuden del calendario oficial de la Federación Internacional de Pelota Vasca (FIPV) desde que fueron aceptados como miembros de pleno derecho.

En esta ocasión, la cita contará con la presencia de 28 combinados. Competirán en categoría masculina y femenina. En chicas, Nora Mendizabal y Naroa Agirre lo harán en Sub'23 y Miren Larrarte e Itxaso Erasun, en senior. En chicos los seleccionados han sido Bingen Beitia Oihan Etxeberria –Sub'23– Julen Alberdi y Mikel Aurrekoetxea –absoluta–. Patriciar Espinar y Mikel Rafael serán los seleccionadores.

Sistema de liguilla

El domingo tendrá lugar la ceremonia de inauguración y del lunes al jueves se disputarán los encuentros. Será en una liga con enfrentamientos por grupos o por el sistema de todos contra todos. El objetivo es combinar la participación de todas las delegaciones con un sistema deportivo por méritos para asegurar el máximo nivel competitivo y la promoción internacional de esta modalidad. El viernes se celebrarán las semifinales y una jornada más tarde las finales.