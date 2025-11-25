El estreno de la puntista De Sousa

Juan Pablo Martín Martes, 25 de noviembre 2025, 20:57 Comenta Compartir

«Portugal tiene su historia de la pelota vasca». Lo dice José Duarte, presidente de la Asociación Portuguesa de este deporte, que estos días está en la Liga de Naciones que se disputa en Bizkaia. Antaño se jugaba a mano en localidades como Freixo de Espada à Cinta, situada al noreste del país. Un municipio cercano a los 3.000 habitantes y próximo a la frontera con Castilla-León. «Contra las paredes de la iglesia», rememora. Ahora están centrados en potenciar el frontball, especialidad en la que organizan un torneo internacional, «porque sólo hace falta una pared, porque no tenemos frontones ni trinquetes», admite. Entonces, ¿cómo es posible que cuente con una puntista en el individual que se juega en Barakaldo?

La respuesta la tiene Inés de Sousa, la zaguera del club Xistera Villenavais de la localidad de Villenave d'Omon, cerca de Burdeos. Su madre es originaria del país luso y por eso ella ha podido acudir por primera vez a una competición internacional como la que se celebra en Bizkaia. Fue la abanderada de su selección en la ceremonia de inauguración y este martes jugó su primer partido contra Euskadi.

Portugal quería presentar a una pelotari y fue ella la que mejor lo hizo en la preselección que se llevó a cabo con otras puntistas que también son originarias de ese país. Para preparar la modalidad individual le sirvió un torneo que se disputó en Toulouse, «en el que participaron ocho puntistas y terminé en tercer lugar», apunta De Sousa.

A más de 300 kilómetros de la capital vizcaína también se juega a cesta punta. Ella comenzó hace cuatro años porque la familia de su mejor amiga lo practicaba. Le enganchó. A sus 19 años, ensaya dos veces por semana. Pero su mayor dificultad para progresar es que no tiene competiciones de forma regular. A diferencia de las pelotaris de aquí solo juega un campeonato oficial al año.

Una experiencia

La temporada pasada también acudió al torneo femenino que se disputa en Barcelona a principios de diciembre, que reúne a un número importante de puntistas tanto de Euskadi, Navarra y del sur de Francia en diferentes niveles, donde pudo ser testigo de la realidad de este deporte. E incluso pudo ver cómo jugaba alguna de las que serán sus rivales. «Sé que será un nivel muy alto y que no estaré a la altura de las mejores».

La Liga de Naciones de frontón 36 metros será, por tanto, una experiencia enriquecedora y una oportunidad para ella. Cinco intensos días de cesta punta en los que además de conocer a otras puntistas «podré enfrentrarme a diferentes rivales y aprender. Además sabré a qué nivel me encuentro porque me permitirá compararme con las mejores. Y trataré de disfrutar dentro de la cancha».

