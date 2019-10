«El estado de mis manos es una incógnita», señala Artola Artola y Ezkurdia encontraron lo que buscaban en el cestaño para el duelo de Balmaseda. / yvonne iturgaiz No las ha probado a lo largo de la semana porque ha estado en el masajista, pero saldrá mentalizado de que tiene que sufrir contra Ezkurdia en Balmaseda JUAN PABLO MARTÍN Jueves, 24 octubre 2019, 01:53

«El estado de mis manos es una incógnita». Iñaki Artola no sabe cómo se encuentran de cara al decisivo choque que disputará mañana (20.30 horas) contra Ezkurdia en el frontón de Balmaseda porque ha dedicado toda la semana a cuidarlas para que lleguen en las mejores condiciones posibles. La visita al masajista ha sido casi diaria, así como la aplicación de pomadas y parches, aunque es consciente de que, a pesar del esfuerzo realizado, no estarán como le gustaría. Sin embargo, el de Alegia sabe sobrellevar esta situación porque no es la primera vez que la sufre e irá mentalizado de que «de mitad de partido en adelante me dolerán».

No ha querido probarlas en el frontón «porque muchas veces lo haces y las pones peor». El partido que disputó en Gernika le sirve de referencia para saber el taco que tiene que poner y cómo hacerlo. Tampoco quiere excederse con las protecciones «para darle bien y, aunque me duela, que la pelota salga con más fuerza y le haga daño también a él», destacó Artola.

El de Baiko Pilota necesita dejar en 14 tantos a Ezkurdia y que el sábado no gane Bengoetxea VI en el frontón Labrit su duelo contra Laso si quiere estar en las semifinales. El de Leitza decide hoy tras una prueba si juega el choque de Pamplona, pero el guipuzcoano se centrará en conseguir lo que esté en su mano.

El saque y el resto

Una de las claves del choque puede estar «en mi saque y en el resto», reconoció el de Alegia. «En el primer partido fue en lo que fallé y pagué las consecuencias, mientras que en el segundo mejoré ambos aspectos y pude ganar», añadió. A Ezkurdia le basta con 15 tantos para sacar el billete a la siguiente ronda, pero el guipuzcoano cree que su rival dejará atrás cualquier cifra y saldrá a por la victoria.

El navarro lo confirmó. «Quiero ganar, jugar bien y tener buenas sensaciones», dijo. El de Aspe ya ha visto como otros compañeros que tenían que alcanzar un número determinado de tantos para clasificarse en otras ediciones «han sufrido». «Ves cerca el objetivo pero suele ser difícil, por lo que hay que olvidarse», zanjó.

Llega reforzado después de sacar adelante en el Bizkaia un encuentro en el que tuvo que remontar un 13-21, algo que nunca había conseguido hasta entonces. Ha analizado porqué le tocó sufrir tanto y no quiere que se repita. «Supe estar tranquilo en el momento más complicado, peleé en cada tanto, y la mejoría que tuve con la derecha al final permitió que lo lograra», destacó.

Ambos encontraron lo que buscaban en el cestaño. Las pelotas de Ezkurdia tienen más salida de frontis y resbalan más por el suelo. Una de ellas es de 106,9 gramos, la más pesada que se ha elegido hasta el momento. Las de Artola son un poco más bajas.