La Española de Pelota dice que es «rotundamente falso» que haya denunciado a la Vasca ante el TAS

La Federación Española de Pelota ha salido al paso tras los comunicados realizados por la Internacional y la Vasca después de la reunión que mantuvieron ... el pasado miércoles junto al Consejo Superior de Deportes (CSD). El encuentro buscaba encauzar el litigo abierto desde que la entidad presidida por Joxemari Mitxelena fue aceptada como miembro de pleno derecho a finales del año pasado y la posterior presentación de una apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) por parte de la Española «para que dictamine si el proceder de la asamblea de la Internacional se ajustó a lo establecido en sus propias normativas».

El ente federativo que encabeza Javier Conde ha dejado claro que no ha interpuesto «denuncia alguna en sede penal contra la Internacional» y ha destacado que ésta «es perfectamente conocedora» porque se reiteró a su representante jurídico en presencia de altos cargos del CSD. «Hacer esa afirmación, solo busca generar una situación de confusión y manipular la percepción pública distorsionado la realidad», han apuntado.

También dice que es «rotundamente falso» que haya denunciado a la Vasca ante el TAS. Señala que el escrito presentado ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo «no va en ningún caso contra la Vasca. Muy al contrario, lo que hace es comunicar al TAS que siendo una entidad afectada por el laudo que se dicte se la tenga en cuenta en el procedimiento para que pueda personarse en el mismo si lo considera oportuno».

Mentiras y falsedades

Además considera que, aunque desde las instituciones deportivas y desde el Consejo Superior de Deportes se ha animado a las partes a no mantener un «escenario de conflicto», esto no se ha respetado desde la Internacional. «Un 'acuerdo constructivo' no se puede fundamentar en mentiras y falsedades. Tampoco se puede construir desde la amenaza y la coacción. La Federación Española está siendo acusada de buscar un conflicto cuando reitera una vez más que únicamente está siguiendo el cauce jurídico establecido por la propia Internacional para la resolución de discrepancias entre o con sus miembros».

Constata que ha participado -y seguirá participando- en todas las reuniones a las que ha sido convocada, tanto por el Consejo Superior de Deportes como por la propia Internacional. «En ninguna de ellas se han recibido propuestas para intentar alcanzar un consenso, y sí amenazas reiteradas de que, si no se retira la apelación al TAS y se acepta completamente el acuerdo tomado irregularmente por la Internacional, ésta adoptará los acuerdos oportunos para expulsar a la Federación Española como miembro de la Internacional y prohibirá la participación de sus deportistas en sus competiciones oficiales».