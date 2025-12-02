La Española y la Internacional discrepan sobre el trato hacia las mujeres en la Liga de Naciones de pelota La entidad que preside Javier Conde lo califica como «discriminatorio» y Cazaubon lo enmarca en un «intento de encender una nueva polémica»

Las pelotaris de Euskadi celebran el triunfo de Gaminde en la final de pelota individual femenina.

Juan Pablo Martín Martes, 2 de diciembre 2025, 19:18 | Actualizado 19:37h.

Pocas horas después de que concluyera la Liga de Naciones frontón 36 metros en el Bizkaia, la Federación Española de Pelota emitió un comunicado en ... el que denunciaba el «trato discriminatorio» hacia las mujeres en el campeonato. En un texto de cuatro puntos, la entidad que preside Javier Conde señaló que se había convocado el torneo sin tener un reglamento que regulara la competición en mano femenina con la «rigurosidad y la seriedad» que se merece. «Los logros de las jugadoras no han sido contabilizados para el medallero, a pesar de que en ningún momento se informó de esta circunstancia durante el periodo de inscripción», añadió. Desde su punto de vista, la comunicación sobre el sistema de puntuación para el Mundial fue «confusa, variable y carente de la claridad que un evento de esta magnitud exige». Además, calificó de «inaceptable» la ausencia total de mujeres en el equipo de árbitros, «lo que evidencia una falta de compromiso con la igualdad en todos los niveles de la competición».

El presidente de la Internacional, Xavier Cazaubon, empleó sus redes sociales para responder a un intento «de encender una nueva polémica fiel al modo de actuar que prevalece desde hace 21 meses». El franco-mexicano destacó la «igualdad de árbitros» que hubo en las anteriores campeonatos organizados, mientras que en la de Bilbao no se dio porque «las federaciones afiliadas no hicieron propuestas». Sin actividad España presentó a la FIPV una lista en la que había dos mujeres. «La primera indicó que no había tenido actividad en frontón de 36 metros en 2025, y la segunda, presidenta de los árbitros españoles, pidió hace 15 días a la Federación Navarra que la inscriban en su colegio porque en el suyo no tiene actividad». Respecto a la participación femenina, recordó que se incluyó en esta cita a petición de la Federación Vasca y del Comité organizador. «Pero ante la imposibilidad de ponerse de acuerdo con el material y que algunos países no participaran, lo que hubiera obligado a cancelarlo, se decidió que no contara para el medallero», explicó.

