Las pelotaris de Euskadi celebran el triunfo de Gaminde en la final de pelota individual femenina. EFE

La Española y la Internacional discrepan sobre el trato hacia las mujeres en la Liga de Naciones de pelota

La entidad que preside Javier Conde lo califica como «discriminatorio» y Cazaubon lo enmarca en un «intento de encender una nueva polémica»

Juan Pablo Martín

Juan Pablo Martín

Martes, 2 de diciembre 2025, 19:18

Comenta

Pocas horas después de que concluyera la Liga de Naciones frontón 36 metros en el Bizkaia, la Federación Española de Pelota emitió un comunicado en ... el que denunciaba el «trato discriminatorio» hacia las mujeres en el campeonato. En un texto de cuatro puntos, la entidad que preside Javier Conde señaló que se había convocado el torneo sin tener un reglamento que regulara la competición en mano femenina con la «rigurosidad y la seriedad» que se merece. «Los logros de las jugadoras no han sido contabilizados para el medallero, a pesar de que en ningún momento se informó de esta circunstancia durante el periodo de inscripción», añadió. Desde su punto de vista, la comunicación sobre el sistema de puntuación para el Mundial fue «confusa, variable y carente de la claridad que un evento de esta magnitud exige». Además, calificó de «inaceptable» la ausencia total de mujeres en el equipo de árbitros, «lo que evidencia una falta de compromiso con la igualdad en todos los niveles de la competición».

