El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

España, campeona de la Liga de Naciones de pelota en Bizkaia

Euskadi termina segunda a pesar de sumar más oros, pero los de mano femenina no contaban para la clasificación

Juan Pablo Martín

Juan Pablo Martín

Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:31

Comenta

España se hizo ayer con la Liga de Naciones en frontón de 36 metros en el Bizkaia con tres medallas de oro en su ... haber. Euskadi terminó en segunda posición a pesar de sumar una más, pero las dos que conquistó en pelota a mano femenina no contabilizaban para la clasificación final. Los partidos de estas modalidades en la liguilla, que se jugaron por primera vez en ese campeonato, se disputaron con diferente material según las protagonistas por que hubo una discrepancia entre federaciones. La tercera plaza correspondió a Francia, con dos metales dorados. Los ganadores certificaron su victoria en las dos primeras finales de ayer por la mañana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Alarma en Castro por un chat de hombres que comparten desnudos de sus parejas
  2. 2

    El chófer del Bizkaibus no vio a los dos menores que iban en una bici por la carretera de Berriz
  3. 3

    Negocios de moda abren los domingos en el centro de Bilbao para ganar ventas
  4. 4

    Así se desarrolló la masacre del incendio de Hong Kong
  5. 5 El Alavés lleva convocado a Barcelona a un juvenil bilbaíno que arrebató al Athletic
  6. 6

    La cotización de los salarios altos supera ya los 2.000 euros al mes
  7. 7

    Seis ertzainas heridos y un detenido en las protestas contra una carpa de Vox en San Sebastián
  8. 8

    Osakidetza subirá de 40 a 42 la edad máxima para tratamientos de reproducción asistida
  9. 9

    Trump cierra el espacio aéreo de Venezuela y abre la puerta a un ataque inminente
  10. 10

    Así busca a sus figuras el Athletic: el doble de ojeadores y 7.500 partidos al año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo España, campeona de la Liga de Naciones de pelota en Bizkaia

España, campeona de la Liga de Naciones de pelota en Bizkaia