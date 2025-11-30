España, campeona de la Liga de Naciones de pelota en Bizkaia

España se hizo ayer con la Liga de Naciones en frontón de 36 metros en el Bizkaia con tres medallas de oro en su ... haber. Euskadi terminó en segunda posición a pesar de sumar una más, pero las dos que conquistó en pelota a mano femenina no contabilizaban para la clasificación final. Los partidos de estas modalidades en la liguilla, que se jugaron por primera vez en ese campeonato, se disputaron con diferente material según las protagonistas por que hubo una discrepancia entre federaciones. La tercera plaza correspondió a Francia, con dos metales dorados. Los ganadores certificaron su victoria en las dos primeras finales de ayer por la mañana.

Mano Parejas Masculina EUSKADI 0-ESPAÑA 2 Canabal y Apeztegia gestionan mejor la tensión

Canabal y Apeztegia dieron el segundo oro a España tras imponerse a Azketa y Landa en un duelo en el que supieron gestionar mucho mejor la tensión. Los navarros estuvieron mucho más reconocibles sobre la cancha, mientras que a sus rivales les pesó en exceso la responsabilidad y no pudieron desplegar su mejor versión para superar a una combinación rival segura. En el primer set, los de la tricolor fueron siempre a remolque porque no compactaron como sus rivales. Los pelotaris de España rentabilizaron mucho mejor sus virtudes y se colocaron con un 6-9 a favor. Azketa apareció en el mejor momento para meter presión a sus oponentes, pero fue demasiado tarde (8-10).

En el segundo, el mal inicio de los vascos hizo que su técnico, Iraitz Olaetxea, decidiera cambiar a Landa por Bernaola, pero el intento de revulsivo tampoco tuvo su efecto. El vizcaíno entró bastante frío y sus rivales contaban ya con una dinámica positiva que les resultó imposible de cambiar. Canabal y Apeztegia, cómodos sobre la cancha, ampliaron su ventaja de forma progresiva sin que sus rivales pudieran generarles dudas (2-10). La tercera plaza fue para México, que se impuso sin muchas dificultades (2-0) a Francia.

Paleta cuero ESPAÑA 2-FRANCIA 1 El físico marca un gran partido en el tercer set

La última final en la modalidad de herramienta también se la llevaron los españoles. Berrogui, que fue sustituido por Ayarra, y Labiano maduraron a Hourcourigaray y Brefel y consiguieron doblegarles en el tercer y definitivo set. El zaguero francés era el tercer encuentro que jugaba en pocas horas y se impuso mientras le duró la gasolina. En el primer juego fue el protagonista para romper el set a partir del empata a tres. Suyos fueron un par de dos paredes espectaculares. Estuvo bien acompañador por un delantero que aguantó a sus rivales. El set discurrió con un ritmo espectacular y los galos se hicieron con él tras veinte minutos de juego (6-15). En el último tanto Ayarra ocupó el lugar de Berrogui.

El segundo mantuvo la incertidumbre hasta el empate a nueve. Los navarros consiguieron mover mejor a sus rivales y tuvieron más efectividad a la hora de finalizar el tanto. A partir de entonces el delantero entró más en juego, que se rompió a sus favor definitivamente (15-11). El tercer set de desempate fue de infarto porque el número de tantos a favor de una u otra selección fue de dos. Ninguna cedió hasta el empate a nueve, que llegó con un buen derechazo a pared del zaguero galo. Sin embargo, su compañero mandó fuera un dos paredes en la siguiente acción y España logró la victoria (10-9). La medalla de bronce fue para Argentina al superar por dos juegos a cero al combinado mexicano.

Mano Individual Masculina EUSKADI 2-ESPAÑA 1 Inesperada reacción de Lizeaga que le permite ganar

Cuando más complicado lo tenía, Eñaut Lizeaga se reconoció sobre la cancha y logró una victoria de mucho mérito sobre Arribillaga. Fue el segundo oro para Euskadi. Pero tuvo que sufrir mucho en un primer set en el que no estuvo nada cómodo sobre la cancha y pagó las consecuencias. No consiguió ponerse en condiciones a la pelota y el rápido hueco que abrió su rival hicieron que sufriera en exceso y viera como se le escapaba el primer juego tras 66 pelotazos (4-10). Pero en el segundo set el guipuzcoano se asentó baste pronto y comenzó a dar síntomas de mejoría. La tacada de seis tantos que endosó a su rival hizo que ganara la confianza que hasta entonces le había faltado. Le soltó más y mejor a la pelota y su volea funcionó. Un momento de inestabilidad con varios errores hizo que el navarro se acercara, pero Lizeaga cargó atrás para cerrar bien el juego (10-4). En el tercero, dos tantos de saque y una derecha bien cruzada atrás le permitieron adjudicarse los tres primeros tantos. El técnico de España, Mikel Planas, trató de buscar una reacción al meter a Lerena a la cancha pero no le dio resultado. Lizeaga ya estaba entonado y se llevó la victoria (5-1).

Pelota Adaptada EUSKADI 0-FRANCIA 2 La calidad de Cabanne marca el triunfo de los galos

Otra de las bazas de Euskadi para sumar el mismo número de oros que España se esfumó en la pelota adaptada. La calidad del zaguero galo Cabanne marcó el encuentro. Bien acompañado por Meunier se impuso a Elkoro y Lizaso, que pelearon sobre todo en el segundo juego en busca de forzar el definitivo pero no pudieron conseguirlo. El guardaespaldas francés cuenta con una gran técnica y un sentido del espacio increíble, y en esta modalidad los que juegan en los cuadros largos tienen el protagonismo. Como en el primer juego los vascos no pudieron dejarle fuera de juego los franceses se lo llevaron con autoridad. En el segundo, los pelotaris vascos cambiaron sus posiciones y el resultado fue bastante satisfactorio. Movieron mejor la pelota y a sus rivales para engancharse al choque casi hasta el final. Meunier y Cabanne llegaron a tener cinco tantos de ventaja (8-13), pero los vascos resistieron y se colocaron a uno en el momento cumbre (13-14), aunque no pudieron completar la remontada (13-15).

Mano Individual Femenina EUSKADI 2-ESPAÑA 0 Gaminde ofrece una versión muy alta para ganar

En el último partido de la liguilla lo pasó muy mal y Salsamendi fue netamente superior a Gaminde. Ayer la de Laukiz fue otra. Recurrió a una versión muy alta para superar a la navarra y llevarse el primer oro de esta modalidad. La vizcaína estuvo concentrada en todo momento, le soltó bien a la pelota para tener a sus rival lejos de los cuadros alegres e hizo mucho daño con su zurda por pared. Esta vez fue Salsamendi la que no encontró sensaciones. Llegó a estar por delante en el primer set (3-4), pero la reacción de Gaminde fue muy contundente y cerró el set con una dejada al 'txoko' (10-5). En el segundo, su rival no logró cambiar la dinámica ni descentrar a la laukiztarra, por lo que vio cómo también se le escapaba (10-7).

Mano Parejas Femenina EUSKADI 2-ESPAÑA 0 Sufrir para acabar con una victoria holgada

Gaminde repitió en el parejas femenino con Arrizabalaga y, a pesar de que tuvo problemas en los gemelos aguantó para ganar a Zabaleta y Capellán. Tuvieron que sufrir en el primer set porque las españolas empezaron sólidas, pero la delantera de Gernika tiró de veteranía para reconducir la situación (10-8). En el segundo juego sus rivales se fueron del choque y les facilitaron mucho las cosas. La delantera de Gautegiz-Arteaga hizo mucho daño con el saque y la riojana estuvo fallona (10-1).