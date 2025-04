En las calles de Amurrio coinciden dos de los mejores deportistas alaveses de la actualidad: Mikel Landa e Iker Larrazabal (Olabezar, 2002). «Tanto nivel de ... fama no tengo aún, pero estamos ahí», dice, de broma, el pelotari. El ayalés empieza a dejar tanta huella como su paisano ciclista, con el añadido de ser uno de los que vuelve a abrir camino en el territorio. Fue el primer profesional alavés desde 2009 y el primero en ganar una txapela desde Aitor Pinedo en 2003. Ahora, en su debut, se ha plantado ya en las semifinales del Manomanista. En busca de una final en la que Álava no tiene representante desde 1960 con Ogueta.

- ¿Le gustaría jugar la semifinal en el Ogueta?

- Sí, es un sitio donde he jugado desde pequeño y es un buen frontón, grande, que me viene bien y sé cómo va. Es bueno para mí y espero jugar allí. Me gusta que esté cerca del pueblo porque puede venir más gente. Van a estar ahí a gusto y animando, que me ha dado 'punch'. Sin esa motivación, igual hubiese tirado también la toalla en algún partido.

- ¿A cuánta gente arrastran sus partidos? Hay mucho ruido.

- De la cuadrilla, amigos que no son de la cuadrilla pero vienen, del club de pelota, de otros pueblos de cerca de Amurrio… Estoy bastante orgulloso de eso. Da una motivación muy grande, es bastante bonito que la gente disfrute viéndote. Tienen ganas y están disfrutando mucho.

- ¿Alguno de los posibles rivales le beneficia por su estilo?

- Uff. Son bastante complicados todos. Si me tuviera que librar de uno, diría (Unai) Laso.

- ¿Le sorprendió ganar a Ezkurdia, Altuna y Darío, tres rivales de entidad?

- Sí, poca gente se lo esperaría. Cuando me tocó contra Joseba (Ezkurdia) el primer partido dije joder.... De todos los que había era el que menos quería porque al final es un rival muy duro, que se parece mucho a mí en el juego y había ganado el campeonato.

- Recuerde la remontada a Darío (de 20-14 a 20-22).

- Me decía el botillero (Koldo Iriarte) que no me rindiese, que siguiese adelante y sacara la derecha. Y salió bien. Cuando tienes el saque en el mano a mano se hace bastante daño. Y si sacaba bien podía remontar.

- ¿Qué significa Koldo Iriarte para usted?

- Desde pequeño fue mi entrenador y me acompaña desde entonces. Necesitaba una persona que supiese de pelota, que vea los partidos y que sepa cómo juego desde pequeño.

- ¿Siente que tiene menos presión que los demás?

- Sí, soy como el principiante y al final ellos siempre van a salir favoritos en todos los partidos. Por eso estoy tranquilo, la empresa (Baiko) sabe que es el primer año que he llegado ahí y me dicen que esté tranquilo y disfrute. La presión la tienen que tener los demás, que son los que están ahí arriba siempre.

- ¿Y siente el peso de ser el primer alavés en llegar lejos en tanto tiempo?

- No, hace ilusión. En Álava ha habido muchos pelotaris muy buenos, ahora estamos (Arkaitz) Eskuza y yo, que poco a poco nos estamos metiendo en campeonatos buenos. Creo que les va a venir bien a los niños que nos ven. Me hace gracia verles jugar con ilusión cuando saben que les estás viendo.

- ¿Le piden fotos o regalos?

- Muñequeras siempre piden, y nosotros que podemos estamos encantados de darlas. Nunca lo imaginé. Yo las pedía de pequeño. Justo ahora tengo de entrenador a Aimar Olaizola. Tengo una muñequera suya en casa. Son cosas muy grandes.

«¡Cuidado con los cristales!»

- ¿Se considera de Olabezar o de Amurrio?

- Soy de Olabezar pero al final es un pueblo muy pequeño, no tiene nada, y toda la vida hago en Amurrio y en el club. Por eso a veces me sale decir Amurrio. Pero mi casa está en Olabezar con mis padres. Viviremos cuarenta o cincuenta, creo. Y no hay frontón, claro. Todo lo que quiera hacer es en Amurrio o en alguna pared de casa que le pueda dar.

- ¿Sin romper nada?

- Mi madre siempre nos decía: '¡Cuidado con los cristales, cuidado!'. Por suerte y que recuerde, nunca he roto nada.

- ¿Cómo fueron sus inicios?

- Mi aita es de Amurrio, siempre ha jugado y me llevaba con él desde los 7 años. Y en casa también jugaba con él y con mi hermana un poco, más para entretenernos y hacer el tonto. Ella ha sido la que ha estudiado mucho y le va bien ahí, no jugó de verdad.

- ¿Y usted estudia?

- Acabé grado superior de mecanizado y ahora estoy buscando algo. Yendo más tranquilo, sí hay tiempo para compaginar las dos cosas.

- ¿Cómo ha sido su evolución en este lustro como profesional?

- Mi juego creo que es el mismo. Soy un pelotari bastante valiente, que le da velocidad. Desde pequeño he tenido bastante fuerza para mover la pelota. Creo que he aprendido a hacer los tantos más largos porque muchas veces me aburría, intentaba hacerlos de seguido y solía fallar. Creo que físicamente he mejorado bastante porque creo que me ha costado. Y también psicológicamente, que si iba mal me venía abajo y echaba el partido afuera.

- ¿Era impaciente?

- Mucho. En 3 o 4 pelotazos quería acabar y al final contra esta gente es muy complicado hacer eso.

- ¿Su personalidad fuera del frontón también es así?

- Nada, cambia mucho. En la calle soy bastante tranquilo, no tengo prisa para nada. Soy bastante diferente. En el frontón lo quiero todo muy rápido y tengo que estar más tranquilo, como lo soy en la vida.

- ¿Trabaja a nivel mental los finales de partido?

- Estoy con un psicólogo deportivo desde que entré en Baiko. Trabajamos en situaciones en las que vas ganando y te remontan, o al revés, el tener que remontar tú.

- ¿Qué más técnicas le aporta el psicólogo?

- Sobre todo se enfoca en llevar bien el partido y no irme, que es lo que me pasaba mucho. No me salían las cosas, me hacían muchos tantos seguidos, me venía abajo y perdía. Ahora intento seguir jugando igual porque en estos campeonatos hacer un tanto más o un tanto menos cuenta mucho para posibles desempates.

- ¿Nota en los finales de partido la frescura de ser más joven?

- No, estos están físicamente muy bien y a mucho más nivel que yo. Esa es otra cosa que tenía que mejorar mucho. Lo estoy haciendo pero aún me queda.

Margen de progresión física

- ¿Cómo es su preparación física?

- Lunes y miércoles gimnasio, un poco de velocidad de piernas, que es lo que más me cuesta. Trabajo más con balones y ejercicios de rotación que con máquinas. Luego, martes y jueves solemos hacer en el frontón como técnico o lo que estemos en el campeonato. Y luego si no tengo partido el finde salgo a correr por el monte o series de sprints en pista, con conos… Algo que vea que necesito. Mover las piernas y coger más velocidad.

- ¿Es muy estratega?

- Sí, busco darle largo a la pelota porque es lo que mejor me viene. Pero al final estos también son perros y saben que si juego 'alante' es más fácil que lo haga mal y me van a hacer tanto. Saben jugar de todas las maneras y es complicado. Pero haciendo las cosas bien siempre te llega el momento de hacer tanto y eso estoy aprendiendo. Si sigo haciendo mi juego puedo ganar a cualquiera. Estos partidos me están ayudando mucho y me vendrán bien para otros campeonatos.

- ¿Ve repetidos los partidos?

- Siempre me dicen que los tengo que ver pero no, no me gusta mucho. Me da como vergüenza verme. Los de los rivales sí los veo, cómo juegan, las posturas que cogen y dónde pueden fallar. Aunque con mi juego tengo que hacer algo parecido contra todos.

- ¿El partido del sábado contra Zabala cómo lo plantea?

- Estoy bastante tranquilo al estar ya en semis. Pero al final tengo que seguir bien físicamente, hacerlo bien y ganarle. Las manos también hay que recuperarlas bien, con hielo, con los tacos y con el fisio, con una persona que sepa, porque al final estos partidos son bastante duros.