Jokin Altuna: «Me encuentro mejor y se verá» Jokin Altuna coge una pelota el miércoles durante la elección de material en el Bizkaia. / Jordi Alemany Jokin Altuna - Pelotari de Aspe Considera «clave» ganar el domingo en el Bizkaia a Víctor y Aretxabaleta porque con cinco puntos evitarán que «vuelvan los nubarrones» JUAN PABLO MARTÍN Viernes, 1 febrero 2019, 03:44

Jokin Altuna está tranquilo porque ha visto una evolución en su juego en los últimos encuentros. Sabe que todavía están a tiempo para optar a uno de los billetes de las semifinales del Parejas, pero considera que todo pasa por el próximo duelo en el frontón Miribilla.

- ¿Recuperado de la paliza del domingo pasado?

- Cuando ganas te recuperas mejor. Fue un punto muy importante y a lo largo de la semana hemos entrenado bien.

- Se ha hablado mucho de Martija, pero su partido en defensa también fue notable.

- Ambos hicimos un gran encuentro. Si no, es imposible ganar a una pareja como la que forman Irribarria y Zabaleta. En las últimas jornadas me estoy encontrando muy bien y espero seguir igual de aquí en adelante y sumar más puntos.

- Reaccionaron ante el rival más complicado en el momento justo.

- Fue un duelo muy importante pero ese punto valdrá el doble si ganamos el domingo en el Bizkaia.

- ¿Es posible jugar a ese nivel de exigencia los partidos que restan?

- Es normal sufrir contra una pareja de estas características. Pero en el siguiente partido no nos dominarán tanto y habrá fases que nosotros llevaremos las riendas. Tenemos complicada la clasificación, pero hay que estar centrados.

- Vistos los cuatro enfrentamientos que les restan, ¿cómo ve la situación?

- Del partido del domingo dependerán muchas cosas. Si lo ganamos tendríamos cinco puntos y veríamos la situación de distinta manera. Si lo perdemos volverán los nubarrones.

Centrados

- ¿Ha hecho números para ver cómo pueden clasificarse para semifinales?

- No. Todavía no se puede saber lo que va a pasar. Mañana también hay un enfrentamiento directo entre Irribarria-Zabaleta y Artola-Mariezkurrena II en el frontón Labrit. De momento hay que estar centrados solo en nuestro juego.

- ¿Ha mirado el calendario de sus rivales directos?

- Eso sí. Hay otras parejas que lo tienen mucho mejor que nosotros para clasificarse porque la cuarta plaza está a dos puntos. No hemos hecho bien nuestro trabajo hasta el momento y tenemos que tratar de darle la vuelta a la situación en los cuatro duelos que restan.

- Están vivos y llega la hora de la verdad.

- Lo tenemos claro. Si perdemos el siguiente partido no merecemos pasar a semifinales. Este punto será clave.

- El año pasado formaron juntos y alcanzaron la siguiente fase. ¿No hacerlo esta temporada sería un fracaso?

- Viendo las parejas que hay, para nada. Desde la presentación ya dije que, por nivel, veía a tres en la siguiente ronda. Y ya se verá cuál es la cuarta. Pero si no entramos, no será un fracaso.

- ¿Cómo valoraría su campeonato?

- La primera vuelta no fue fácil. No disfruté. Empezamos bien pero luego tuvimos un bache. El año pasado todo nos salió rodado desde el inicio. Ahora estoy intentando darle la vuelta. Me encuentro mejor y se verá. Cuando acaben los cuartos de final será la hora de poner la nota.

Apoyo mutuo

- Sumaron cinco derrotas consecutivas. ¿Lo ha pasado peor que otras veces?

- Lo he pasado mal. El pelotari cuando no gana siempre está dándole vueltas a la cabeza. Entrenas bien entre semana, pero llega la hora del partido y sufres un nuevo batacazo. Hay que darse cuenta de que todos juegan mucho. Hay unas parejas increíbles que pocas veces jugarían juntas y este año lo están haciendo.

- ¿Ese bache les hizo más fuertes?

- Hay momentos en los que no te salen las cosas, pero Martija y yo nos hemos apoyado mutuamente, hemos entrenado mucho y ahora vemos que puede ser nuestro momento. Estamos en una semana clave.

- El domingo se enfrentan a Víctor y Aretxabaleta porque Urrutikoetxea sigue con problemas en su zurda. ¿Cuál es su mayor peligro?

- Víctor vendrá con muchas ganas porque es su primer partido, y Aretxabaleta es muy seguro aunque no le estén saliendo las cosas como le gustaría. Y cuando un pelotari está así tiene muchas ganas de dar la vuelta a la situación.

- Ellos ya no tienen opciones de pasar a la siguiente fase y jugarán sin presión.

- Eso puede ser beneficioso para ellos y a la vez les puede perjudicar. Por una parte pueden salir menos motivados, pero por otra sin nervios. A veces cuando estás así es cuando ofreces tu mejor nivel. Nosotros tenemos que estar a lo nuestro y olvidarnos de ellos.

- Es un duelo de los que a usted le gustan porque hay mucho en juego.

- Voy a jugar muy a gusto, pero no sé lo que puede pasar. En los cuatro años que llevo de profesional las cosas me han salido bien en los partidos importantes, pero eso no garantiza nada.