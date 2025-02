La empresa Innapala dejará de gestionar la pala profesional

Juan Pablo Martín Viernes, 28 de febrero 2025, 17:52 Comenta Compartir

La empresa Innpala no seguirá gestionando la pala profesional. En un comunicado de treinta líneas realizado este viernes, la promotora ha dado a conocer que ... se ha reunido con sus diez pelotaris para comunicarles la noticia. Las razones que esgrime la empresa son que ha tenido conocimiento que la próxima licitación del contrato de gestión y explotación del Bizkaia Frontoia no se realizará como en anteriores ocasiones, es decir, mediante un único contrato de gestión integral del mismo. Y que como este nuevo modelo no está alineado con su modelo de actividad ni estrategia empresarial ha decidido no volver a concurrir a la citada licitación.

No obstante, les ha garantizado que continuará respondiendo puntualmente con las obligaciones contractuales adquiridas hasta el día de hoy tanto con los trabajadores como con terceros. Ante esta situación la empresa ha trasladado también al conjunto de trabajadores la posibilidad que sean ellos mismos los que asuman, bajo la fórmula jurídica que corresponda, la titularidad de la actividad deportiva de forma que sean los propios profesionales los que gestionen el futuro de la actividad deportiva. Muestra para ello su disponibilidad para facilitar toda la colaboración a su alcance al objeto de hacer posible esta opción.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Pelota