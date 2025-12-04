El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Elordi se coloca para golpear una pelota en el Astelena de Eibar. José Mari López

Elordi y Zabaleta, ante unos necesitados Peio Etxeberria y Rezusta en Amorebieta

El campeón del Cuatro y Medio y su compañero son colistas tras caer en los dos primeros encuentros

Juan Pablo Martín

Juan Pablo Martín

Jueves, 4 de diciembre 2025, 17:44

El frontón de Amorebieta abre este viernes por la noche (20.45 horas) la tercera jornada del Parejas. Elordi y Zabaleta se enfrentan a unos ... necesitados Peio Etxeberria y Rezusta, que son colistas de la clasificación y todavía no saben lo que es ganar en la competición más exigente del calendario. El vizcaíno y el de Etxarren llegan al choque después de caer frente a los actuales líderes, Altuna III y Ezkurdia, por lo que tampoco se pueden descuidar. Sumar puntos antes de la vorágine de encuentros que tiene calendados la Liga de Empresas de Pelota a Mano (LEP.M) para las fiestas navideñas se antoja fundamental de cara a alcanzar esas fechas con la confianza intacta.

