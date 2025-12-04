Elordi y Zabaleta, ante unos necesitados Peio Etxeberria y Rezusta en Amorebieta El campeón del Cuatro y Medio y su compañero son colistas tras caer en los dos primeros encuentros

Elordi se coloca para golpear una pelota en el Astelena de Eibar.

El frontón de Amorebieta abre este viernes por la noche (20.45 horas) la tercera jornada del Parejas. Elordi y Zabaleta se enfrentan a unos ... necesitados Peio Etxeberria y Rezusta, que son colistas de la clasificación y todavía no saben lo que es ganar en la competición más exigente del calendario. El vizcaíno y el de Etxarren llegan al choque después de caer frente a los actuales líderes, Altuna III y Ezkurdia, por lo que tampoco se pueden descuidar. Sumar puntos antes de la vorágine de encuentros que tiene calendados la Liga de Empresas de Pelota a Mano (LEP.M) para las fiestas navideñas se antoja fundamental de cara a alcanzar esas fechas con la confianza intacta.

El campeón del Cuatro y Medio y el zaguero de Bergara necesitan compactar porque en los dos anteriores compromisos no han pasado de los doce tantos. Tendrán enfrente a una combinación potente en el último partido de pelotaris de la misma empresa. En el duelo de Serie B también habrá presencia vizcaína. Salaberria y Gaskue medirán sus fuerzas contra el dimoztarra Rekalde y Bikuña. Ninguna de las dos parejas ha estrenado su casillero de victorias hasta el momento.

