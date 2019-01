Los doscientos pelotazos de Julen Martija Julen Martija golpea de derecha en el Beotibar de Tolosa. / Iñigo Royo El zaguero de Etxeberri brilló con luz propia en el mejor duelo del Parejas «Ya he jugado antes algunos partidos tan duros como el del Beotibar, pero no eran de campeonato» ENRIQUE ECHAVARREN Martes, 29 enero 2019, 00:15

Los aficionados todavía hablan del gran partido que se vió el domingo en el Beotibar de Tolosa, el mejor del Campeonato de Parejas por ahora. No hay duda. Y también de los protagonistas, Altuna III, Martija, Irribarria y Zabaleta. «Los cuatro estuvieron de sobresaliente, hacía tiempo que no veía un partido así», explicaba ayer un asiduo a los frontones con muchos años de pelota a sus espaldas. Y de todos ellos, quien más elogios sigue acaparando es el zaguero de Etxeberri, que estuvo espléndido en tareas defensivas. No es fácil sujetar a dos pegadores como Irribarria y Zabaleta, pero por momentos les mantuvo a raya en un duelo durísimo, de 85 minutos y 756 pelotazos.

Y de esos, 200 los dio Martija, el que más. Una cifra muy elevada para lo que se lleva hoy en día. Irribarria se quedó en 192, Zabaleta pegó 185 y Altuna III, 179. Si se compara con el partido de la noche del viernes en Hendaia, la diferencia es abismal en relación a los zagueros. De los 279 pelotazos que se cruzaron a buena en el Daniel Ugarte, Rezusta dio 65 y Ladis Galarza ni siquiera llegó al medio centenar (49).

«Llegué a casa a la hora de cenar y he dormido bien, aunque estaba muy cansado», reconoció ayer Martija minutos antes de pasar por el masajista. «El partido fue muy duro, pero tengo las manos bien. Alguna vez ya he jugado partidos con tantos pelotazos, pero de campeonato no creo que eran. Lo que nunca me había pasado es que se me subiese la bola de esa forma. Noté algo en el 18-19, no le di importancia porque creía que era un calambre debido al cansancio, pero en el último tanto no pude ni mantenerme en pie del dolor. Me asusté un poco, todo fue muy rápido. Cuando le di a la pelota no pensé en nada, caí al suelo y tropecé con Irribarria». Así recuerda el pelotari navarro la jugada que decidió el partido.

Irribarria llegó a 192, Zabaleta se quedó en 185 y Altuna 179 para un total de 756 pelotazos

Un dolor insoportable

«Ni siquiera me dio tiempo a fijarme si el juez había dado buena o vuelta -añade-. Me dolía toda la pierna y no podía apoyar el pie en el suelo. El dolor no remitía y llegué a vestuarios a la pata coja». Allí le atendió en primera instancia el doctor José María Urrutia, pero el gemelo no volvía a su sitio. Transcurridos varios minutos, pudo valerse por sí mismo.

Martija tenía claro que para sujetar a un pegador de la categoría de Zabaleta tenía que «darle altura a la pelota y arrimársela lo más posible a la pared. Aunque tiene una zurda muy buena, era la única fórmula de que acabase entregando pelota». Pero para colmo de males, el de Arama también se unió a las labores de acoso y derribo. «Irribarria le dio un montón atrás. Al principio entregué pelota, pero poco a poco me fui asentando en la cancha. Estuve todo el rato defendiendo en el cuadro ocho y jugar desde allí es muy difícil. No tiene nada que ver si lo haces desde el cuatro o el cinco. Te cansas el doble y el cuerpo lo nota», explicó.

Al zaguero navarro no le pilló por sorpresa lo que se encontró en el remozado recinto tolosarra. «Sabía de antemano lo que había, otra más. No me quedó más remedio que quedarme atrás. Apenas si pude ir hacia adelante -solo lo hizo dos veces, la primera para devolver desde la contracancha un dos paredes de Zabaleta en el 17-17 y la segunda en el último tanto, el que decidió la contienda a su favor-, si lo hacía, luego tenía que volver corriendo hacia atrás», dijo.

Martija, cuyo contrato con Aspe concluye en 2020, repite de nuevo con Altuna III en su segunda participación en el Parejas. El objetivo es entrar en la liguilla de semifinales. «El año pasado lo conseguimos, pero llegamos muy cansados y no pudimos llegar a la final. Espero que este año se repita, queremos sacarnos esa espina que tenemos clavada aunque no hayamos empezado bien. Tuvimos una racha mala al principio, pero hemos sabido sobreponernos. A veces viene bien estar ahí abajo para ver lo que hay. No se puede ganar siempre».