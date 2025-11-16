En directo, la final del Cuatro y Medio
Peio Etxeberria y Javier Zabala se disputan el título en el frontón Bizkaia
Domingo, 16 de noviembre 2025, 17:07
18:03
Ambos pelotaris buscan su primera txapela.
18:02
Calientan los dos finalistas. Ya falta menos.
18:00
Ahora es presentado el de Zenotz, Peio Etxebarria. De rojo.
18:00
Es presentado Javier Zabala. De azul.
17:58
Ganan Lazo e Iztueta 22-9 a Elordi y Rezusta.
17:57
21-9 para Laso e Iztueta.
17:55
20-9 para Laso e Iztueta ante Elordi y Rezusta. Se acerca la final del Cuatro y Medio.
17:04
El público va llenando el frontón Bizkaia.
17:04
Elordi y Rezusta contra Laso e Iztueta están jugando el partido previo a la gran final.
15:34
Peio Etxeberria y Zabala buscan su primera txalepa de la 'jaula'
15:33
Javier Zabala es la revelación del campeonato. Se espera una final marcada por la velocidad.
15:32
El dinero sale 100 a 70 a favor de Peio Etxeberria.
15:32
Zabala superó en la semifinal a Ezkurdia por 22-6.
15:29
Peio Etxeberria llegó a la final tras vencer por 22-9 a Altuna, que había jugado las últimas 8 finales del Cuatro y Medio (4 txapelas).
15:26
Javier Zabala, de Nájera, tiene 28 años.
15:25
Peio Etxeberria, navarro de Zenotz, acaba de cumplir 27 años.
15:25
Para el riojano Javier Zabala es su primera final. Desde que Titín III ganara en 2007 a Barriola en el Ogueta por 22-15, ningún pelotari riojano se ha colocado la txapela.
15:23
Peio Etxeberria ha jugado y perdido las últimas dos finales. En 2023 ante Jokin Altuna por 22-9 y al año pasado frente a Unai Laso por 22-19. Ambas en el frontón Bizkaia.
15:21
Y la vamos a contar en directo en ELCORREO.COM.
15:20
Buenas tardes! Esta tarde se disputa en el frontón Bizkaia la gran final del Cuatro y Medio entre Peio Etxeberria y Javier Zabala.
