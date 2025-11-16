El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

En directo, la final del Cuatro y Medio

Peio Etxeberria y Javier Zabala se disputan el título en el frontón Bizkaia

J. A. P. Capetillo

J. A. P. Capetillo

Domingo, 16 de noviembre 2025, 17:07

18:03

Ambos pelotaris buscan su primera txapela.

18:02

Calientan los dos finalistas. Ya falta menos.

18:00

Ahora es presentado el de Zenotz, Peio Etxebarria. De rojo.

18:00

Es presentado Javier Zabala. De azul.

17:58

Ganan Lazo e Iztueta 22-9 a Elordi y Rezusta.

17:57

21-9 para Laso e Iztueta.

17:55

20-9 para Laso e Iztueta ante Elordi y Rezusta. Se acerca la final del Cuatro y Medio.

17:04

El público va llenando el frontón Bizkaia.

17:04

Elordi y Rezusta contra Laso e Iztueta están jugando el partido previo a la gran final.

15:35

Una final a todo tren en el Bizkaia

15:34

Peio Etxeberria y Zabala buscan su primera txalepa de la 'jaula'

Enlace copiado

15:33

Javier Zabala es la revelación del campeonato. Se espera una final marcada por la velocidad.

15:32

El dinero sale 100 a 70 a favor de Peio Etxeberria.

15:32

Zabala superó en la semifinal a Ezkurdia por 22-6.

15:29

Peio Etxeberria llegó a la final tras vencer por 22-9 a Altuna, que había jugado las últimas 8 finales del Cuatro y Medio (4 txapelas).

15:26

Javier Zabala, de Nájera, tiene 28 años.

15:25

Peio Etxeberria, navarro de Zenotz, acaba de cumplir 27 años.

15:25

Para el riojano Javier Zabala es su primera final. Desde que Titín III ganara en 2007 a Barriola en el Ogueta por 22-15, ningún pelotari riojano se ha colocado la txapela.

15:23

Peio Etxeberria ha jugado y perdido las últimas dos finales. En 2023 ante Jokin Altuna por 22-9 y al año pasado frente a Unai Laso por 22-19. Ambas en el frontón Bizkaia.

15:21

Y la vamos a contar en directo en ELCORREO.COM.

15:20

Buenas tardes! Esta tarde se disputa en el frontón Bizkaia la gran final del Cuatro y Medio entre Peio Etxeberria y Javier Zabala.

Ver más
Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Fiscalía de Menores investiga el «acoso» de 50 alumnos a una profesora en Plentzia
  2. 2 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Asturias en presencia de su familia
  3. 3

    Goleada de Euskadi, victoria de Palestina
  4. 4

    Cuatro contenedores quemados, bengalas y botellas contra la Ertzaintza en la marcha de GKS
  5. 5 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  6. 6

    El auge del sector inmobiliario aflora plataformas para invertir desde 300 euros
  7. 7

    El Bilbao perdido de Jon Uriarte
  8. 8 Carlos de Andrés se moja sobre el futuro de Perico Delgado en TVE: «Aunque discrepe...»
  9. 9

    Fallece el periodista bilbaíno Javier Reino
  10. 10

    Euskadi se vuelca con Palestina

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo En directo, la final del Cuatro y Medio