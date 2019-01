Derroche de fe de Altuna III y Martija Altuna III entró más en juego en la segunda parte de la contienda y finalizó con once tantos. / IÑIGO ROYO Sigue vivos en el Parejas tras remontar en la segunda mitad ante Irribarria y Zabaletaen el duelo más duro del torneo hasta el momento JUAN PABLO MARTÍN Domingo, 27 enero 2019, 23:15

La emoción del Parejas estaba en un hilo a falta de cuatro jornadas para la conclusión, pero tras la victoria de ayer de Altuna III y Martija ante Irribarria y Zabaleta el torneo se mantendrá abierto un fin de semana más. El de Amezketa y el de Etxeberri realizaron un derroche de fe en el frontón Beotibar de Tolosa frente a la combinación con más potencia y obtuvieron el premio a su esfuerzo. En el encuentro más largo de la competición hasta el momento, los que vistieron de colorado terminaron destrozados, pero siguen vivos en la competición y todavía no han dicho su última palabra. En total se cruzaron 756 pelotazos. En el último, a Martija se le subió el gemelo derecho al golpear y cayó al suelo. La pelota quedó baja en el ancho del frontis. Irribarria trató de alcanzarla pero tropezó con zaguero. Los jueces no concedieron que se volviera a repetir el tanto porque entendieron que no llegaba. Sin embargo, la incertidumbre con la que concluyó el choque no borró el gran encuentro de los cuatro protagonistas.

Había demasiado en juego para los vencedores, que se exprimieron desde el primer pelotazo a pesar de estar dominados. Los que vistieron de azul cargaron una y otra vez a los cuadros largos y tuvieron el choque de cara, pero no consiguieron sacar la renta que deberían a su pegada por sus momentos de inestabilidad y sus errores.

A Altuna III y Martija les tocó sobrevivir. Aguantar. El delantero no logró el primer tanto el juego hasta el 7-10. Hasta entonces estuvo centrado en ayudar a su compañero y defender, aunque fuera desde el cuadro cinco. Cuando el material perdió brillo entró más en acción y resultó clave en el devenir de la contienda. Su zaguero estuvo espectacular. Vivió en el cuadro nueve y devolvió pelotas muy complicadas, pero no se vino abajo. En la primera parte del partido trató de buscar altura en lugar de soltarle a la pelota porque era consciente de que la cosa iba para largo y no quería desfondarse. En el tanto 17 empezó a sentir que su gemelo le empezaba a dar problemas pero aguantó.

Emoción

Irribarria y Zabaleta trataron de plasmar el guion habitual y llegaron a contar con una ventaja de seis tantos superado el ecuador (7-13). El de Etxarren abrió huecos y su delantero esperó la mejor oportunidad para terminar. Sumó diez tantos en la primera mitad del choque.

Pero el partido cambió tras tres tantos consecutivos del de Amezketa. El material ayudó que los colorados se quitaran el dominio al que estaban sometidos. Después de muchos minutos, los colorados tenían el choque donde querían. Empataron a 13, pero Irribarria y Zabaleta tampoco estaban dispuestos a ceder un ápice y volvieron a distanciarse (13-16). Sin embargo, a estas alturas las fuerzas se equilibraron. Los colorados mantuvieron su solidez y forzaron los errores de sus rivales hasta el punto de que llegaron a ponerse por delante en el luminoso con 18-17.

Pero todavía quedaba mucha tela por cortar. Martija era una incógnita por sus problemas musculares y a Irribarria no se le encogió el brazo. El encuentro ya no tenía un dominador claro y quedó reflejado en el marcador hasta con tres empates consecutivos. En la igualada a 19 el médico de Aspe, José María Urrutia, tuvo que entrar a asistir al zaguero navarro. Pero aguantó como pudo. Altuna III sacó su magia a pesar de que sus fuerzas también estaban al límite. Un voleón de derecha a pared y una paradita al 'txoko' cuando Zabaleta estaba en el mismo y no pudo reaccionar les colocaron con el 21-20 a favor. Luego llegó la jugada de Martija que los jueces no consideraron punible.