«Dejen de usar la pelota como una variable de una política que nos nos interesa», dice el presidente de la Federación Internacional

El presidente de la Federación Internacional, Xavier Cazaubon, cerró ayer la ceremonia de la Liga de Naciones en el frontón Bizkaia con varios mensajes dirigidos ... a los que buscan usar este deporte «para satisfacer la pelea personal, obsoleta y penosa». El máximo dirigente del organismo dejó claro que desde su directiva se quieren «tender puentes si se respeta una sola cosa; nuestra autonomía y nuestra neutralidad. Así que claramente les digo. Basta de bulos, basta de ataques, de mentiras, basta de difamaciones. Dejen de usar a la pelota como variable de ajuste de una política que a nosotros no nos interesa», manifestó. En su discurso también destacó que fuera de este recinto «nos han atacado y difamado, y nos han insultado sin buscar comprobar la realidad de lo vivido dentro de las canchas. Para algunos poco importa la candidatura de nuestro deporte a los Juegos Olímpicos de Brisbane».

Cazaubon subrayó además que Bilbao «nos ha mostrado que podemos vivir juntos, pensar juntos, jugar juntos. Lo que nos une es más fuerte que lo que nos divide».

Desde su punto de vista, la federación que preside se basa en los valores compartidos, que son «la tolerancia, la solidaridad y la paz. Nuestro deporte es un facilitador importante para fomentar la paz y el entendimiento», dijo. Por eso el apoyo será «inquebrantable» para cada una de las federaciones afiliadas, «deseosas de alcanzar la meta del desarrollo pacífico de la humanidad. Con nuestras acciones estamos en plena consonancia con la agenda 2030 de las Naciones Unidas».

Agradeció a las distintas instituciones vascas que han hecho posible esta competición y recalcó que esta semana en Bizkaia «vivimos ejemplos de tolerancia y solidaridad en el estado más puro. Aquí compitieron 200 atletas y convivieron armoniosamente. Esto es el verdadero espíritu de unidad dentro de la diversidad», destacó.