«Dejen de usar la pelota como una variable de una política que nos nos interesa», dice el presidente de la Federación Internacional

Juan Pablo Martín

Juan Pablo Martín

Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:47

El presidente de la Federación Internacional, Xavier Cazaubon, cerró ayer la ceremonia de la Liga de Naciones en el frontón Bizkaia con varios mensajes dirigidos ... a los que buscan usar este deporte «para satisfacer la pelea personal, obsoleta y penosa». El máximo dirigente del organismo dejó claro que desde su directiva se quieren «tender puentes si se respeta una sola cosa; nuestra autonomía y nuestra neutralidad. Así que claramente les digo. Basta de bulos, basta de ataques, de mentiras, basta de difamaciones. Dejen de usar a la pelota como variable de ajuste de una política que a nosotros no nos interesa», manifestó. En su discurso también destacó que fuera de este recinto «nos han atacado y difamado, y nos han insultado sin buscar comprobar la realidad de lo vivido dentro de las canchas. Para algunos poco importa la candidatura de nuestro deporte a los Juegos Olímpicos de Brisbane».

