Complicado estreno para Barandika y Basque en el Winter Series de cesta punta

Barandika y Basque tienen este lunes (19.30 horas) un complicado estreno en el Winter Series de cesta punta en el Jai Alai de Gernika, que volverá a registrar un lleno. El delantero local y el zaguero de Iparralde se miden a Urreisti y López en un duelo igualado sobre el papel. Los segundos ya ganaron 2-0 su primer enfrentamiento contra Goixerri y Manci, por lo que una victoria más podría encauzar su pase a las semifinales.

Y si se muestran tan compenetrados como entonces tendrán mucho ganado porque el de Zumaia aporta la seguridad que necesita el joven de Zumaia, que con la tensión controlada se convierte en un pelotari muy peligroso por la calidad que atesora.

Más físicos

Barandika y Basque son dos puntistas con cualidades totalmente diferentes a las de sus rivales. Tiran más del físico, muestran una defensa sólida e imprimen más velocidad a la pelota. Resulta complicado ganarles un tanto porque forman una combinación con pocas grietas. El gernikarra llega en un gran momento de juego después de hacerse con la final a cuatro de la Liga Jai Alai, en San Sebastián, y vencer el primer Masters, en Durango. A nada que su guardaespaldas mantenga sus prestaciones pueden endurecer la contienda, y habrá que ver si sus rivales tienen la paciencia necesaria para aguantar los tantos.

