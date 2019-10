Bizkaia también quiere pelota adaptada Gorka Álvarez, Asier Navaridas, Iker Teijido, José Centeno y Beñat Lizaso ayer en la presentación del gran premio en Basauri. / Pedro Urresti Basauri acoge el domingo un gran premio de esta disciplina que quiere servir de escaparate para su promoción en el territorio JUAN PABLO MARTÍN Miércoles, 9 octubre 2019, 00:23

En Gipuzkoa su implantación data ya de hace algunas temporadas y de hecho existen dos clubes que cuentan con una sección destinada a esta disciplina. En Bizkaia todavía queda camino por recorrer pero la pelota adaptada también quiere tener su espacio. Para tratar de promocionarla el frontón de Basauri acoge el domingo (12.00 horas) un gran premio «pionero», en el que jugarán tanto discapacitados intelectuales como físicos, que persigue visualizar el trabajo que realizan estos pelotaris, animar a su práctica a las personas que estén interesadas y a los clubes del territorio que no cuenten con esta sección para «que puedan ir por esta vía», destacó el director técnico del torneo y presidente del club Bidebieta de la localidad, José Manuel Fuentes. De hecho, la entidad basauritarra ha comenzado este año a trabajar con un grupo de jóvenes con discapacidad intelectual con el que están «encantados» por su evolución, y tienen en mente crear otro de físicos si logran subvenciones para poder costearse unas sillas de ruedas. «Esperamos conseguirla y que sea pronto una realidad», destacó.

En los frontones tampoco hay barreras para la práctica deportiva y eventos de estas características sirven para que se visualice que el «deporte adaptado es una realidad y un buen medio para la inclusión», manifestó el Presidente de la Federación Vasca de Deporte Adaptado, Porfirio Hernández Zubizarreta. El máximo dirigente destacó además el «gran espectro» de personas que pueden participar en la modalidad de paleta «en la que se empiezan a divertir muy pronto, algo que resulta muy importante a la hora de incentivar a los que la practican».

El festival arrancará con varios partidos de los miembros de club local a los que seguirán las finales. En la de discapacitados intelectuales jugarán Ibai Magdalena y Jurdan Arakistain contra Iker Teijido yEneko Sagarmendi. Ambos delanteros son vizcaínos y compaginan la pelota con el atletismo. En el caso de los zagueros son guipuzcoanos y cuentan con más experiencia en este tipo de enfrentamientos. Uno fue campeón del abierto de Beasain este año, y el otro subcampeón en el de Legazpi la pasada campaña.

«Muy sencillo y divierte»

En silla de ruedas los protagonistas serán José Centeno, jugador del Bidaideak de baloncesto, y Beñat Lizaso contra Gorka Álvarez y Asier Navaridas. Al igual que en la categoría anterior ambos delanteros son del territorio y ya participaron en la eliminatoria del abierto disputado en Gipuzkoa, mientras que los zagueros son dos de los mejores de Euskadi.

«Es un deporte que merece la pena, muy sencillo y que divierte mucho. Por lo que a todos los que le pique el gusanillo que no se corten y que lo prueben. No hace falta una preparación física especial sino ganas y poco más. En todos los pueblos hay frontones y se puede jugar todo el año, por lo que nos gustaría atraer a gente de Bizkaia», manifestó Centeno. El de Larrabetzu y su compañero son dos de los pioneros en el territorio. Álvarez además hace de «agente inclusivo» porque no tiene lesión alguna. «Estamos acostumbrados a que los deportes acojan a personas con discapacidad y en este caso es al contrario y es muy bonito», señaló Álvarez. Navaridas y Lizaso están encantados con la iniciativa y les gustaría que se incrementaran su número de rivales y las competiciones «para que algún año podamos tener un campeonato vasco», destacaron.