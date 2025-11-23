Bizkaia será un frontón mundial Tras la baja de Bolivia, 160 pelotaris de nueve combinados participan en la Liga de Naciones que se juega desde este domingo en Bilbao y Barakaldo

La pelota mundial está en Bizkaia para jugar la primera edición de la Liga de Naciones frontón 36 metros, que se disputa desde este domingo y hasta el sábado en los frontones Bizkaia y Esperantza, de Bilbao, y en el de Barakaldo. Los mejores representantes de las cinco modalidades, además de luchar por el título, buscarán una plaza para el Mundial de Venado Tuerto, Argentina, del año que viene. Tras la baja de última hora de Bolivia, que por problemas de visado no se ha podido desplazar, serán 160 los deportistas presentes en la cita. La delegación vasca como anfitriona será la más numerosa con presencia en todas las modalidades que tendrán cabida en la competición.

La ceremonia de inauguración tendrá lugar este mediodía en las instalaciones de Miribilla, en la que se jugará a la mano masculina, la pala corta y la paleta cuero. Además de acoger todas las finales salvo las de cesta punta. El coqueto frontón Esperantza, situado en el Casco Viejo de la capital vizcaína, será el escenario de la mano femenina y la pelota adaptada, que se han incluido por primera vez en esta cita tras la petición realizada por las instituciones vascas a la Internacional con el objetivo de que este deporte sea cada vez más inclusivo. El frontón de la localidad fabril, por su parte, acogerá a los puntistas en la modalidad individual. Es una cancha con escapada más favorable para los que juegan de derecha que para los de costado.

En el recibimiento que la Diputación realizó este sábado a las delegaciones y miembros de las distintas instituciones, a la que solo pudieron acceder los medios gráficos, el presidente de la Federación Internacional de Pelota, Xavier Cazaubon, destacó que «la competición supone sellar una alianza con la Diputación de Bizkaia y el Gobierno vasco». Para el territorio será un reto la organización de un campeonato de semejantes características que a la vez tiene que servir de banco de pruebas de cara al Mundial de 2030. «Nadie duda de la capacidad de Euskadi para organizar grandes eventos. En este caso, en una ciudad donde está uno de los iconos emblemáticos de la arquitectura del siglo XX, donde está San Mamés... Por su capacidad de infraestructura organizativa, las imágenes que pueden salir de aquí pueden ayudar a nuestro plan de estar cada vez más cerca de tocar la puerta para ser un deporte olímpico», añadió Cazaubon.

En el plano deportivo, Euskadi y España parten como las principales selecciones a batir, pero que nadie descarte el potencial de Argentina en el leño.

Román Maldonado

En el combinado albiceleste estará Román Maldonado, campeón Individual en 2024. En huelga indefinida en la empresa Innpala desde el mes de marzo, concluye contrato en enero. Aunque la operadora se ha opuesto a que pueda disputar esta cita, su federación ha decidido convocarle y apoyarle «porque el pelotari quiere jugar». «No se le puede negar la participación a un deportista con su selección», destacó su presidente, Pablo Lambardi.

En su quinta participación en un torneo internacional avalado por la Federación Internacional, de la que es miembro de pleno derecho desde el año pasado, Euskadi quiere ser protagonista como anfitriona. La ambición es máxima y cuenta con pelotaris para ello en todas las modalidades. Los puntistas Aritz Erkiaga y Elaia Gogenola, y los manistas Amaia Aldai, Olatz Arrizabalaga, Enara Gaminde, Gaizka Carregal, Eñaut Lizeaga, Unax Landa y Aingeru Bernaola pueden estar en las finales. Mientras que en el leño estarán palistas de la talla de Gaubeka, Garate, Ibargarai, Ibáñez, Landeta, Madariaga, Ibai Pérez y Urrutia, con una importante trayectoria a sus espaldas.

España también partirá con objetivos «máximos». «Cuando competimos siempre pensamos en ganar, por lo que intentaremos llevarnos el oro. Somos conscientes de que hay grandes rivales y estará complicado, pero llevamos trabajando tiempo y estamos con toda la ilusión y ganas», manifestó su delegado, Óscar Insausti. Erika Mugartegi y Arai Lejardi son dos bazas importantes en cesta punta, mientras que en mano tendrán a Laia Salsamendi, Gouri Zabaleta, Arbizu y Canabal, además de Berrogui y Labiano en el leño, entre otros.

Por Francia, la cara más conocida será la del puntista Jean Olharan, al que le viene bien las características del recinto fabril. Los representantes de las selecciones de México, Portugal, Cuba, Chile y Estados Unidos, cada uno con distintos retos, completarán el escaparate mundial de la pelota que se dará cita durante los próximos siete días en Bizkaia.