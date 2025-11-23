El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

«Bilbao y Barakaldo serán el epicentro de la pelota vasca en mundo»

Xavier Cazaubon, presidente de la Federación Internacional, aboga por «hacer comunidad» en la inauguración de la Liga de Naciones en el frontón Bizkaia

Juan Pablo Martín

Domingo, 23 de noviembre 2025, 15:00

El presidente de la Federación Internacional del Pelota, Xavier Cazaubon, ha declarado abierta este domingo al mediodía la primera Liga de Naciones de frontón 36 ... metros que se juega desde hoy y hasta el sábado, día 29, en los frontones Bizkaia y Esperantza, de Bilbao, y en el de Barakaldo. En la inauguración el franco-mexicano ha destacado que ambas localidades serán «el epicentro de la pelota vasca en el mundo».

