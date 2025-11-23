«Bilbao y Barakaldo serán el epicentro de la pelota vasca en mundo»

El presidente de la Federación Internacional del Pelota, Xavier Cazaubon, ha declarado abierta este domingo al mediodía la primera Liga de Naciones de frontón 36 ... metros que se juega desde hoy y hasta el sábado, día 29, en los frontones Bizkaia y Esperantza, de Bilbao, y en el de Barakaldo. En la inauguración el franco-mexicano ha destacado que ambas localidades serán «el epicentro de la pelota vasca en el mundo».

En un discurso conciliador, ha abogado por «hacer comunidad», que significa «tener un interés común y no personal, valores compartidos y un sentimiento de pertenencia. Estar en un lugar de intercambio de conocimientos y crear lazos sociales fuertes y no un milhojas de egoísmo». Ha puesto como ejemplo el reciente caso de la selección de Bolivia que no ha podio venir a Euskadi por los problemas que han tenido con los visados. «Se mostraron ansiosos de venir, pero no pudieron hacerlo». Al igual que ellos, ha recordado el viaje de 2.000 kilómetros que hicieron desde Togo hasta Nigeria varios pelotaris para conseguir sus visados para estar en el Mundial de frontball en México. «Lo hicieron, pero Francia no les concedió su visa de tránsito por lo que no pudieron estar», ha recalcado. Desde su punto de vista, todos estos «jugadores nos inspiran». «Sus deseos de ser parte de nuestra comunidad es un ejemplo. No preguntan por las horas de comida, ni por cuántas horas se van a quedar en el frontón, ni por los horarios del transporte... Quieren hacer una sola cosa«, ha subrayado.

«Que somos capaces»

Cazaubon también ha destacado la importancia de aceptar «por fin a la mujeres y a la pelota adaptada como disciplinas fundamentales de nuestro deporte», en una ceremonia que se ha celebrado tras la disputa del primer encuentro oficial en pelota a mano femenina entre España y Euskadi, que ha caído con claridad a favor de las vascas. A continuación se ha procedido a la presentación de las nueve selecciones presentes.

El presidente de la Federación Vasca, Joxemari Mitxelena, por su parte ha dado la bienvenida y las gracias a todas las instituciones y organismos que han hecho posible la organización de este campeonato. «Será el quinto oficial que juega Euskadi y espero que los disfruten», ha manifestado. También ha hecho hincapié en el importante trabajo realizado «para que todo salga bien. Para dar buena imagen organizativa y deportiva. Que fuera de nuestras fronteras ven que somos capaces», ha dicho. Además, ha solicitado a los asistentes en las gradas su ayuda para «que vean que hay un pueblo detrás de lo que para nosotros es el deporte más bonito del mundo».