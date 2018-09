Bengoetxea, un gélido verano

El caso de Bengoetxea es un gran caso. Van a terminar las ferias más importantes de verano sin que el navarro participe en ninguno de los torneos programados. En San Fermín, La Blanca, Zarautz, Bilbao, San Sebastián, Lekeitio y San Mateo ha sido el gran ausente. Y eso que es uno de los delanteros con más carácter rematador y duende de la pelota a mano profesional. Nadie sabe explicar el porqué de esta desaparición.

Los intendentes de la empresa donde presta sus sevicios (Asegarce) aseguran que el delantero navarro «no anda fino» y ha habido que tirar de otros pelotaris «más en forma». Algunos llegamos a pensar que ambas partes estaban enfrascadas en esas escabrosas relaciones de la amplicaion del contrato. Pero no es así. El de Leitza finaliza su relación contractual dentro de año y medio.

El pasado viernes mantuve una conversación con Oinatz y él mismo quitó hierro al asunto. «No pasa nada raro que yo sepa, han prescindido de mí en las ferias de verano y han dado paso a la juventud, que me parece bien», comentó. «Soy un trabajador y por supuesto me debo a las decisiones que tome la empresa y no hay que buscar tres pies al gato».

Sin embargo, sus palabras no me resultan convicentes. El VI de los Bengoetxea no es un pelotari 'viejo' y gastado. El 28 de agosto cumplió 34 años. Una edad idónea para desarrollar el juego de pelota a mano. Para muestra un botón. En el pasado Torneo del Cuatro y Medio de San Fermín derrotó (22-18) al número uno de la modalidad Jokin Altuna.

¿Qué se esconde detrás de todo este asunto? En su propia empresa se oye que «es una medida adoptada por el director técnico y que no ha sido desvelada». Por lo tanto misterio, mucho misterio. Pero hay que subrayar que al delantero de Leitza se le ha echado en falta este verano. Su creatividad, pillería y talento están fuera de duda.

Pese a todo, la pelota prosigue su andadura.Arrancó ayer la feria de San Antolín de Lekeito, que ha mantenido durante muchos años la llama viva de la pelota durante estos prineros días del mes de septiembre. Para hoy se anuncia la segunda semifinal, Altuna III y Zabalea contra Elezkano II y Zabaleta. Y el 5 la final.

La madre de todas las ferias es sin lugar a dudas la de San Mateo. Esta edición se disputará del 16 de septiembre al 23. Son seis las parejas que se jugarán los trofeos. Habrá enfrentamientos mixtos. Las empresas han unificado criterios que los pelotazales pedían a gritos. El único riojano que concursa en esta competición es el delantero de Ezcaray, Víctor Esteban.

El frontón Adarraga centrará la atención durante estos ocho días cumpliendo así un viejo ritual que viene perpetuándose desde 1954. En aquel entonces, el foco de atención era Barberito I. Sesenta y ocho después. Hoy con las bajas de Titín III, Merino I, Merino II y otros... San Mateo, el apóstol recaudador de impuestos, prosigue vivo. Y que sea por muchos años.