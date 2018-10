Bengoetxea VI: «Esperaba pelotas más rápidas» Oinatz Bengoetxea y Rubén Beloki, ayer en la elección de material del Labrit. / CALLEJA El de Leitza asegura que «el verano lo tengo olvidado y jugar el partido del sábado es un regalo, lo único en lo que pienso ahora mismo» JOSEBA LEZETA Miércoles, 31 octubre 2018, 00:18

«Ojo si Oinatz Bengoetxea se queja de las pelotas. Suele ser más peligroso aún». La sentencia corresponde a un seguidor del delantero de Leitza y las pronunció al enterarse del descontento de su pelotari favorito con el lote presentado por el seleccionador Martin Alustiza para la semifinal del Cuatro y Medio que disputará contra Jokin Altuna la tarde del sábado en el Labrit de Pamplona. El amezketarra, al contrario, expresó su satisfacción: «Similares a las del resto del campeonato. El último año y pico ponen pelota para jugar».

Oinatz buscaba material más veloz del que halló. «Esperaba pelota más rápida. El Labrit permite poner más pelota. Tienen toque, pero les falta rapidez. Será un hándicap. Con ese material rápido tendría la oportunidad de hacer más daño y de incomodar al contrario. Influye y si te ayuda a hacer unos tantos, mejor. Si dejas jugar a Altuna, saca su arte. Las que ha elegido Jokin son de otro cuero. Me llevo un pequeño disgusto, pero es lo que hay. Las que son, son», afirmó resignado tras la elección.

Buscaba en el cestaño algo que auxiliara la estrategia de acelerar al máximo para crear desconcierto al adversario. «Hoy en día, quien ataca primero, ataca dos veces», remarca Oinatz.

Sin embargo, Bengoetxea VI no observa ninguna mano negra detrás de esa ausencia de ese tipo de material que conviene a su estilo y a su concepción de la jaula. Era consciente de que el seleccionador y los intendentes de las dos empresas -Rubén Beloki y Jon Apezetxea- habían ultimado el lote de diez pelotas la semana pasada, cuando desconocían todavía los nombres de dos de los cuatro semifinalistas y qué frontón albergaría cada uno de los cruces: «Estaba preparado de antes, sin ningún favoritismo».

Aquella pelota oscura...

Se trata de la primera queja pública de un pelotari en la presente edición del campeonato. Hasta el momento nadie había alzado la voz de esa manera. Precisamente Oinatz Bengoetxea se ha convertido estos últimos años en una de las voces más críticas en este apartado, sobre todo desde que 'desapareció' la pelota de cuero oscuro que tanto le gustaba. La dificultad para verlas bien por la televisión originó quejas que condujeron a su erradicación casi completa.

Bengoetxea VI no se fía de los comentarios que sitúan a Altuna III lejos de su mejor forma. «Es un pelotari que está haciendo historia con solo 22 años, la mayor figura que tiene hoy en día la pelota. Le veo bien. Ha completado dos buenos partidos. Frente a Ezkurdia no pudo porque Joseba está como un titán, un peldaño por encima del resto. Jugar una semifinal contra Altuna a mis 34 años supone algo precioso. Si no hago un gran partido, no le voy a ganar. Si hago un gran partido, tendré opciones. Jokin ha ido a más en la liguilla y seguro que viene al cien por cien».

Oinatz ha revertido en el presente campeonato una situación personal complicada dentro de la plantilla de Asegarce, que le relegó de los torneos de verano en favor de delanteros más jóvenes. «El verano lo tengo olvidado», subraya. Visto lo visto, existían dudas razonables sobre su inclusión como titular en el próximo Campeonato de Parejas. «Afronté con ilusión este Cuatro y Medio. Jugar el partido del sábado es un regalo. Es lo único en lo que pienso ahora mismo».

El leitzarra no señala un arma concreta ante la pregunta de cuál es la cualidad del amezketarra que más teme: «En realidad, todo un poco. Es imprevisible. Puede hacer daño desde cualquier lado. Juega como un veterano y es un ganador nato. Basta con mirar sus estadísticas de resultados de los tres últimos años para darse cuenta de ello».