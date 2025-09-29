Barandika-López y Elaia-Maia vencen la final a cuatro de cesta punta A los chicos les han bastado dos set para superar a Urreisti y Basque, mientras que las de Berriatua se han tenido que emplear a fondo ante Sorozabal y Arai

Juan Pablo Martín Lunes, 29 de septiembre 2025, 22:12

Barandika-López, en categoría masculina, y Elaia-Maia, en féminas, se adjudicaron este lunes la final a cuatro de cesta punta en un frontón Carmelo Balda de San Sebastián lleno. En chicos, el de Gernika y el de Zumaia revalidaron el título y recibieron 'gerriko' dorado que les acredita como los mejores de la temporada. Lo hicieron tras imponerse en dos set a Urreisti y Basque, que comenzaron bastante apagados y cuando se encendieron fue demasiado tarde.

Los ganadores afrontaron el choque bastante más centrados y desde los primeros compases mostraron las ideas muy claras. Fueron mucho más regulares que sus oponentes para hacerse con el primer juego con mucha autoridad (6-15). En el segundo set, Urreisti y Basque trataron de reaccionar pero se quedaron en el intento. Los ganadores exigen mucho. El zaguero vascofrancés mejoró notablemente sus prestaciones, pero no pudo con López, y Urreisti siguió subido en una montaña rusa de buenos tantos unidos a los errores. Llegaron a ir por delante 10-8, pero Barandika apareció en el momento justo para poner las cosas en su sitio y llevarse el título.

Tres juegos

En chicas, Elaia-Maia se hicieron con las primera edición tras ganar a Sorozabal-Arai en un trabajado encuentro en el que consiguieron reaccionar a tiempo. El primer set fue para las derrotadas por la solidez y la pericia que mostró la zaguera de Markina, que supo encontrar los huecos entre sus dos rivales (15-9). En el segundo, llegaron a ir 13-11 por delante, pero para entonces las ganadoras ya habían dado muestras de mejoría.

La zaguera dominaba con más claridad y su compañera estaba más fina en el remate. Consiguieron empatar a trece. En el siguiente tanto, Arai cometió su único error del partido y Elaia cerró el set en el txoko (15-13). La victoria parcial hizo que las de Berriatua afrontarán el juego definitivo con mejor inercia (2-5).