Artola y Martija siguen en la pelea por el Masters En su mejor partido del torneo superan a Zabala y Mariezkurrena II y mantienen su opciones de estar en semifinales

Artola y Martija también se apuntan a la emoción de la última jornada de la liguilla del Masters CaixaBank. Su victoria de ayer en el frontón Beotibar de Tolosa frente a Zabala y Mariezkurrena II les permite seguir con posibilidades de estar en las semifinales del Navarra Arena. Guardaron su mejor versión para un encuentro clave y también evitaron que sus rivales consiguieran la clasificación matemática para estar en la siguiente fase.

Más emoción no se puede pedir. La clasificación está en un pañuelo. Tan solo un punto separa al primer clasificado y al último a falta de un suspiro. Habrá que esperar a la disputa de los tres últimos encuentros para saber cuáles son los cuatro elegidos.

Artola y Martija consiguieron compactar por fin. El delantero de Alegia recuperó su instinto y la confianza, después de que en la final del torneo de San Sebastián no terminara con buenas sensaciones. Su compañero volvió a ser el zaguero seguro que acostumbra y que mete mucha pelota en pared para complicar la vida al rival.

Zabala y Mariezkurrena II estuvieron alejados de su mejor versión. El riojano buscaba constancia, pero solo la tuvo en el arranque de la contienda. Luego vivió subido en una montaña rusa y le pudo la ansiedad. El de Berriozar impuso por momentos su pegada, pero se contagió de su compañero.

Los que vistieron de azul lograron interpretar el guion que traían de casa hasta el 3-6. El delantero tiró de su juego de aire para poner el ritmo y sus buenos remates hicieron el resto. Pero no le duró mucho la racha. Artola dio un paso al frente necesario para entrar en juego y comenzar a cambiar la dinámica del partido. De esta forma los colorados levantaron la cabeza y con un parcial de 11-1 generaron muchas dudas en sus rivales. Zabala y Mariezkurrena II no lograron darle la vuelta a la situación. Quisieron madurar más los tantos, pero Artola mantuvo su agresividad y les resultó imposible.

En el torneo de Serie B. Alberdi II, sustituto de Peña II, y Gabirondo vencieron (17-22) a Agirre y Eskuza en el choque que cerró la liguilla, pero no les valió para estar en semifinales. Las jugarán Darío-Eskiroz, Agirre-Eskuza, Peio Etxeberria-Morgaetxebarria y Zubizarreta-Bikuña.

