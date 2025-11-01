Amiano apaga el sueño de Rekalde en el Cuatro y Medio de Serie B Bastante más centrado, el de Baiko exprime a la perfección la velocidad para superar al vizcaíno, agarrotado en el frontón de Dima, y jugará el choque cumbre en Irún

No pudo ser. El sueño de Xabier Rekalde se apagó este viernes en las semifinales del Cuatro y Medio de Serie B delante de sus aficionados en el frontón de Dima. El vizcaíno cayó ante Amiano, y el delantero de Irún jugará el choque cumbre de la categoría en su casa el sábado que viene. Bastante más centrado, el guipuzcoano empleó a la perfección sus cartas, imprimió mucha velocidad a la pelota y estuvo más acertado en el remate. El que vistió de azul compitió agarrotado y no fue el de siempre.

Para ambos pelotaris era su estreno en las semifinales de un torneo oficial. El guipuzcoano debutó en septiembre y el vizcaíno en el primer partido del acotado, por lo que estaba por ver cómo iban a gestionar todo lo que incluye un encuentro de estas características en el que había tanto en juego. En su etapa de aficionados ya se habían enfrentado en varias ocasiones, pero el billete al choque cumbre tenía un peso añadido. Y Rekalde lo pagó.

Amiano Tantos hechos: 11. Tantos perdidos: 8. Tantos de saque: 6. 22 - 18 Rekalde Tantos hechos: 7. Tantos perdidos: 5. Tantos de saque: 3. Tanteador: 0-5, 1-5, 1-6, 4-6, 4-7, 11-7, 11-8, 13-8, 13-10, 15-10, 15-12, 17-12, 17-13, 19-13, 19-15, 20-15, 20-17, 21-17, 21-18, 22-18.

Incidencias: Lleno. 500 espectadores en el frontón de Dima.

Jugar en casa le motivaba, pero la presión pudo con él. Y eso que comenzó bien el partido. A Amiano le correspondió el saque, pero cometió falta y Rekalde aprovechó el error a la perfección para abrir un hueco de cinco tantos que le podía dar la tranquilidad necesaria para romper a sudar. No fue así.

El guipuzcoano se rehizo rápido. La pelota le salió con brillo de su zurda y colocó bien su primer golpeo, por lo que pronto consiguió amortizar la desventaja. Tenía claro lo que hacer y lo ejecutó con maestría. Abrió huecos y movió bien a su rival.

El de Dima aguantó hasta el empate a siete. Las piernas no le iban como a él le gustaría y los nervios le jugaron algunas malas pasadas. Amiano siguió a lo suyo. Concentrado. Su volea funcionó y consiguió darle la vuelta al choque. Abrió un hueco de cuatro tantos que le aportó la confianza necesaria, mientras que supuso un jarro de agua fría para su adversario.

A partir de entonces, Rekalde quiso pero no pudo. Consiguió recuperar el saque pero le resultó imposible realizar una tacada importante que le volviera a meter en el encuentro. El de Irún estuvo más ambicioso a la hora de ir a buscar la pelota y los riesgos que asumió encontraron su objetivo. Rekalde tuvo que remar con la corriente en contra y sus sensaciones no fueron buenas.

Tampoco aprovechó las facilidades que le concedió su oponente, que llegó a realizar otras tres faltas de saque hasta el final de la contienda. El dimoztarra no tuvo la claridad de ideas suficiente para generar dudas al de colorado, que insistió con la jugada inicial y llegó a sorprenderle con un dos paredes.

Amiano encaró la fase decisiva del choque bastante más entero. Rekalde tuvo momentos de lucidez, pero se vio vencido en algunas ocasiones y su rival no le perdonó. De esta forma llegó la segundo descanso obligatorio con cinco tantos de ventaja (18-13). En las postrimerías del partido tampoco se produjo la reacción de Rekalde. A estas alturas de la contienda, Amiano era consciente de que si no concedía, tenía el encuentro donde quería. No lo hizo. Supo sufrir y tiró de algunos golpeos de mucha calidad que le sacaron de más de un apuro. Templó los nervios y arruinó las esperanzas del vizcaíno.

Conocerá a su rival el lunes

El ganador tendrá que esperar hasta el lunes para conocer a su rival en la final. La Liga de Empresas decidió cambiar de día el choque entre Senar y Murua, previsto en un inicio para la noche pasada en Dima, al Beotibar de Tolosa. El de Baiko parte como favorito. Terminó primero de su grupo tras imponerse en los tres encuentros de la liguilla de cuartos –Egiguren V (22-20), Amiano (22-6) y Eskiroz (10-22)–. El de Mondragón entró en el último momento después de lograr un meritorio triunfo ante Agirre, todo un especialista, y de que Rekalde consiguiera el pleno de victorias.

En el primer partido del festival de Dima, Elordi y Erostarbe se impusieron (22-15) a Peña II y Ugartemendia en un duelo en el que los colorados estuvieron más sólidos al final. Los vencedores comenzaron bien, pero el poder del zaguero azul hizo que se equilibraran las fuerzas. Fue tras el empate a 14 cuando el de Mallabia y su compañero, más asentados, amarraron la contienda.