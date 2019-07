Altuna III y Rezusta respiran aliviados

Urrutikoetxea y su equipo quedan fuera de la competición

El equipo capitaneado por Mikel Urrutikoetxea quedó ayer fuera del Torneo Bizkaia tras caer en los tres encuentros en el frontón de Etxebarri. En el primero, Agirre no pudo con Urretabizkaia (14-18) en el mano a mano, donde el zaguero aprovechó su mayor pegada. En el choque de parejas, el de Zaratamo y Mariezkurrena II cayeron (20-22) ante Artola y Albisu. El zaguero de Ataun dominó su parcela después de que al navarro le entrara una pelota en la derecha en el tercer tanto. A partir de entonces no perdió pelota pero tampoco pudo poner en muchos problemas a sus rivales. El vizcaíno tiró del carro hasta el final, pero los colorados no pudieron completar la remontada. Artola jugó a ráfagas. Con el pase a la siguiente fase resuelto saltaron a la cancha Víctor y Bakaikoa para medirse en el acotado y el delantero de Etxarri Aranaz volvió a dar muestras de su ímpetu para imponerse (10-22).