Altuna III ya tiene su regalo y estará en las semifinales MIKEL ASKASIBAR El de Aspe aprovecha la excesivas facilidades del riojano para sumar un triunfo cómodo aunque sin excesivo brillo JUAN PABLO MARTÍN Domingo, 28 octubre 2018, 21:14

En la previa del partido, Jokin Altuna señaló que para él, visto como se encuentra, sería un gran regalo plantarse en las semifinales del torneo Eusko Label del Cuatro y Medio. El guipuzcoano lo consiguió ayer en el frontón Astelena de Eibar ante un Víctor que volvió a ofrecer su versión más irregular y no pudo plantar cara al campeón. Al de Amezketa la bastó con hacer un buen partido en defensa y aprovechar las excesivas facilidades que le concedió el riojano para alcanzar el cartón 22. Fue un duelo con escaso brillo en el que el de Aspe supo gestionar mucho mejor la situación a pesar de no estar en su mejor momento, y el de Ezcaray echó por tierra una buena oportunidad de plantarse por primera vez en la siguiente fase de la competición. El de Amezketa se medirá el sábado en el frontón Labrit de Pamplona a Bengoetxea VI por una plaza en la final.

El que vistió de colorado partió como claro favorito para la cátedra a pesar de que las sensaciones que está emitiendo no son las mejores. Ayer siguió sin encontrar su versión más incisiva. Mostró buenas piernas pero no le soltó bien a la pelota. Sin embargo, enseguida percibió que su oponente no estaba cómodo sobre la cancha y en lugar de asumir riesgos innecesarios optó por la prudencia. Colocó bien la pelota y aprovechó que su rival no le exigió para jugar siempre con el viento de cara.

Víctor era consciente de que tenía una buena oportunidad, pero la presión volvió a jugarle una mala pasada. Tan sólo aguantó dentro del choque hasta el empate a cuatro. A partir de entonces comenzó a difuminarse. En lugar de mover al guipuzcoano cuando tuvo oportunidad le entregó muchas pelotas a la mano y su errores desde el ancho en acciones a las que había llegado con relativa facilidad fueron un lastre excesivo. Tampoco tuvo mucha fortuna a la hora de escoger sitio correcto donde poner la bola cuando tenía el tanto dominado. Fueron un cúmulo de circunstancias las que terminaron por minar la moral del ezcarayense.

Sin un juego de excesiva calidad, el choque arrancó bastante equilibrado. El riojano encadenó una dejada al 'txoko' y un par de tantos de saque para ponerse por delante en el marcador (2-3). Altuna IIIreaccionó y provocó que los dígitos coincidieran en el luminoso en el tanto cuatro.

El principio del fin

Ese fue el principio del fin para el de Asegarce. El guipuzcoano encadenó una tacada de diez tantos que rompió el choque. Y lo hizo porque su rival se vendió en algunas acciones, dudó en otras a la hora de ir a buscar la pelota, y porque desde el ancho no supo sacar partido a varias jugadas en las que llegó bien. Mandó la pelota abajo o fuera del frontis.

Este agujero hizo mucho daño a la moral del riojano porque era consciente de que sus sensaciones no eran buenas y el choque estaba demasiado cuesta arriba. Con el 16-5 en el marcador tuvo una pequeña reacción, pero se quedó en el intento. Encadenó tres tantos consecutivos, pero volvió a ser un fallo suyo el que permitió a Altuna III poner el broche al encuentro. El de Amezketa consiguió dos tantos con la jugada inicial y su oponente le volvió a conceder un par de regalos que provocaron que se plantara a un tanto para la conclusión. Se la jugó en la siguiente acción pero su dos paredes no encontró el destino deseado, y fue Víctor con un voleón de derecha a la chapa el que cerró la contienda.