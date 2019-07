Altuna III y Ladis Galarza se la juegan esta noche en el Labrit Jokin Altuna / e.c. Necesitan ganar a Ezkurdia y Zabaleta para estar en la final del Torneo de San Fermín tras superar (22-18) a Artola y Mariezkurrena II JUAN PABLO MARTÍN Jueves, 11 julio 2019, 23:57

Altuna III y Ladis Galarza se juegan esta noche (22.15 horas) su pase a la final del torneo de San Fermín ante Ezkurdia y Zabaleta, después de que sacaran adelante su primer encuentro frente a Artola, sustituto de Urrutikoetxea por mal de manos, y Mariezkurrena II el miércoles por la noche. Parten como favoritos el delantero de Arbizu y el zaguero de Etxarren después del poderío mostrado por el guardaespaldas en su arranque en la feria, pero el de Amezketa y el de Baraibar saldrán a la cancha a disfrutar y, si lo consiguen, pueden poner las cosas complicadas a sus oponentes.

Tendrán que mejorar sus prestaciones respecto al choque con el que comenzaron la competición, sobre todo Ladis Galarza. El Labrit es un frontón que se le da bien, pero en su estreno sufrió en exceso por la carga a la que le sometieron sus rivales y no consiguió dar altura a la pelota. Fue Altuna III el que se puso el mono de trabajo y supo interpretar a la perfección un duelo feo en el que se cometieron hasta 22 errores, y en el que el delantero azul fue el único que se salvó de la quema en este apartado.

Los de Baiko Pilota se jugaban bastante poco después de su contundente derrota el lunes, pero quisieron despedirse de la competición con un buen sabor de boca, aunque no lo consiguieron. El de Alegia disputó su primer enfrentamiento de parejas después de haber estado centrado en la preparación de la final del Cuatro y Medio y sus sensaciones no fueron buenas. Cometió diez fallos y no supo sacar el rendimiento esperado a la situación. Mariezkurrena II empezó algo inestable pero fue a más a medida que el choque se endureció. Una buena parte de la culpa la tuvo el material. Las pelotas se gastaron y los protagonistas tuvieron que emplearse a fondo para acabar el choque más largo de los disputados hasta el momento con 614 pelotazos.

Fue el encuentro más largo hasta el momento, en el que se cruzaron 614 pelotazos

Vuelve Elezkano II

Fue un partido ajustado que funcionó por tacadas y en el que la ventaja para uno y otro lado no superó los tres tantos hasta las postrimerías. Se registraron un total de siete empates. Tras la igualada a quince, los vencedores demostraron estar más enteros. Vista que la situación no estaba para brillar sino para ser práctico, Altuna III demostró que también tiene una versión más pausada. Así abrieron el hueco definitivo en el luminoso que les permitió asegurarse la victoria.

Danel Elezkano confirmó ayer que regresa a las canchas tras superar su pubalgia y jugará el domingo el primer partido en el frontón Labrit.