Altuna III jugará el Cuatro y Medio Altuna III está ya recuperado de su lesión. / E. C. El guipuzcoano ha realizado esta tarde en Tolosa la prueba definitiva en la que no ha sentido dolor en su brazo lesionado y se medirá el lunes a Olaizola II JUAN PABLO MARTÍN Viernes, 12 octubre 2018, 19:29

Jokin Altuna jugará el torneo Eusko Label del Cuatro y Medio. El campeón podrá defender el título. El delantero guipuzcoano ha realizado este viernes a la tarde en el frontón de Tolosa la prueba definitiva y ha comprobado que la lesión fibrilar que sufrió en la final de San Mateo en el bíceps de su brazo izquierdo esta curada. No ha sentido dolor a la hora de golpear la pelota y al final del entrenamiento, cercano a una hora, las sensaciones han sido buenas.

Los médicos pronosticaron que iba a precisar tres semanas para solucionar su dolencia y ese es el tiempo que ha invertido. «Al principio, tenía miedo de cómo iba a responder porque he estado todo este tiempo prácticamente parado, pero no he sentido molestias. Me hace mucha ilusión hacer un buen campeonato», ha destacado.

Altuna III se ha ejercitado con Peio Etxeberria y contó con la asistencia del técnico, Jokin Etxaniz, el intendente, Jon Apezetxea y el médico, José María Urrutia. En la zona afectada ha llevado una tira compresora y, al finalizar la sesión le han vendado el brazo. Ha realizado saques, remates y un partidillo. «Todavía me falta confianza. A lo largo de este tiempo he trabajado el físico, pero en el frontón solo he hecho manos dentro del cuadro dos, por lo que necesitaba poner el cuerpo en marcha», ha apuntado.

Olaizola II «muy favorito»

El de Amezketa es consciente de que tendrá un duelo muy complicado el lunes frente a Olaizola II en el Beotibar de Tolosa. «El de Goizueta es muy favorito porque es un especialista en la distancia, pero espero hacer un buen partido», ha manifestado. Altuna III ya cayó en los primeros encuentros de las dos últimas ediciones de la liguilla de cuartos del acotado y en ambas ocasiones se plantó en la final.