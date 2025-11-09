El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Jokin Altuna celebra uno de sus tantos en el frontón Uarkape. José Mari López

Altuna III se saca la espina y logra la tercera plaza en el Cuatro y Medio

Será suplente de la final de tras vencer a Ezkurdia en un partido rápido que ha sabido acabar mejor en Arrasate

Juan Pablo Martín

Juan Pablo Martín

Domingo, 9 de noviembre 2025, 20:55

Comenta

Jokin Altuna se ha hecho este domingo con la tercera plaza del Cuatro y Medio. Como consecuencia de ello será el suplente de la final ... del acotado el domingo en el frontón Bizkaia. Lo consiguió tras vencer a Joseba Ezkurdia en el frontón Uarkape del Arrasate en un duelo rápido que supo acabar mejor. Aunque a ningún pelotari le gusta entrar por la lesión de otro, el de Amezketa sacó el billete ante cualquier imprevisto entre los dos protagonistas del choque cumbre.

