Altuna III se saca la espina y logra la tercera plaza en el Cuatro y Medio

Jokin Altuna se ha hecho este domingo con la tercera plaza del Cuatro y Medio. Como consecuencia de ello será el suplente de la final ... del acotado el domingo en el frontón Bizkaia. Lo consiguió tras vencer a Joseba Ezkurdia en el frontón Uarkape del Arrasate en un duelo rápido que supo acabar mejor. Aunque a ningún pelotari le gusta entrar por la lesión de otro, el de Amezketa sacó el billete ante cualquier imprevisto entre los dos protagonistas del choque cumbre.

Tras el disgusto de la semifinal, el de Amezketa se sacó la espina que era la principal misión de ambos contendientes para cerrar con el mejor sabor de boca posible la competición. Desde los compases iniciales quedó claro que los dos pelotaris habían dejado la tensión de otros encuentros a un lado y buscaron finalizar el tanto a la mínima ocasión que tuvieron. Al que vistió de colorado le convenía que la situación no se alargara para que la tendinopatía muscular que sufre en una de sus piernas no le diera castigo. De hecho, tan solo seis tantos de los 42 que hubo superaron los diez pelotazos. Ambos prefirieron asumir riesgos con mayor asiduidad y pudieron verse tantos de bella factura.

Altuna III Tantos hechos: 11. Tantos perdidos: 5. Tantos de saque: 5 22 - 20 Ezkudia Tantos hechos: 12. Tantos perdidos: 6. Tantos de saque: 3 Tanteador: 3-0, 3-2, 5-2, 5-4, 7-4, 7-5, 11-5, 11-10, 13-10, 13-11, 15-11, 15-12, 17-12, 17-18, 18-18, 18-19, 21-19, 21-20, 22-20

Incidencias: 704 espectadores en el frontón Uarkape.

Los protagonistas se conocen a la perfección por lo que no hubo hueco para las sorpresas. Cada uno buscó explotar sus armas y lo consiguieron por momentos, lo que evitó que hubiera tacadas grandes que rompieran el marcador y la emoción se mantuvo hasta el final. Comenzó mejor el guipuzcoano, que hizo daño con el saque y aprovechó un par de errores del navarro para abrir una distancia de tres tantos (5-2), pero el de Arbizu aprovechó la más mínima oportunidad que le dio su oponente para engancharse al choque.

Sin embargo, no pudo ponerse por delante porque el guipuzcoano, aunque no estaba cómodo en el peloteo, tuvo la calidad suficiente para mover a un Ezkurdia al que costó más entrar en la contienda. Pero el navarro no se rindió y consiguió, a base de imprimir más velocidad a la pelota y abrir ángulos, evitar que se encendieran las luces de alarma cuando el colorado se colocó con un 11-5 a favor.

Cinco de ventaja

Fue en una fase en la que el ganador se mostró algo más inestable y perdió alguna pelota de más (11-10). Resultó algo pasajero porque volvió a encenderse para ser más agresivo y mover mejor a su rival, con lo que encadenó otro pequeño parcial a su favor para situarse otra vez con cinco tantos de ventaja a falta de uno para el descanso obligatorio.

Y cuando parecía que podía despegarse definitivamente, Ezkurdia recuperó la compostura y con su volea como principal argumento llevó el empate a diecisiete al luminoso. A partir de entonces fue un toma y daca bonito en el que ninguno cedió. Fue tras la igualada a diecienueve cuando al navarro se le escapó una pelota con la zurda a la contracancha y Altuna III apuró con el saque para tomar un poco de oxigeno y cerrar el encuentro con un dos paredes de zurda medido. En el primer partido del festival, Murua y Zabaleta ganaron (19-22) a Alberdi y Albisu.