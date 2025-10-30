Altuna III está mejor de su lesión y será capaz «de responder a una semifinal dura»

Jokin Altuna está mejor de la tendinopatía muscular que le ha trastocado el Cuatro y Medio. El delantero descansó la semana pasada tras anunciar la ... suspensión del tercer encuentro de la liguilla de cuartos. «No hice nada fuerte en el frontón. Calenté manos y visitas al fisioterapeuta», reconoció este jueves en la elección de material celebrada en el frontón Atano III donde el domingo se enfrenta a Peio Etxeberria por un billete para el choque cumbre. «No tengo excusas para no jugar», añadió.

El de Amezketa admitió que no le está resultando un campeonato fácil físicamente, «pero el domingo estaré bien». «Si pierdo de mi boca no va a salir que tengo molestias en la pierna. Siempre respeto mucho al rival y tengo un equipo muy bueno al lado que toma buenas decisiones».

La bajada del material ha provocado que los encuentros se vuelvan más exigentes, pero el guipuzcoano se ve capaz «de responder a una semifinal dura». No cree que el partido se vaya a decidir por este factor, «hay otros muchos detalles». Espera a un rival muy agresivo al que tendrá que aguantar y no hacer regalos. «Y cuando tenga el saque aprovecharlo, buscar los ángulos y tratar de coger el centro de la cancha».

«No eran correctas»

Peio Etxeberria llega a esta fase después de realizar un torneo de menos a más y confiado en sus posibilidades. «El martes hice un buen entrenamiento y mañana por hoy– haré otra sesión con Etxaniz». Sabe que precisa una versión muy alta para doblegar al de Amezketa, pero está ilusionado de poder ofrecerla y plantarse en su tercera final consecutiva en la distancia.

El de Zenotz no terminó satisfecho con el material. «Había ocho pelotas, dos las ha escogido Altuna III y quedaba otra. El resto eran muy bajas. No eran correctas. Esta circunstancia afecta al que tiene poder. Altuna III técnicamente es muy bueno y le puede ir mejor», señaló.