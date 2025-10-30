El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente El Ayuntamiento de Bilbao cierra las terrazas de Marzana tras meses de protestas vecinales
Peiro Etxeberria y Altuna III, con el material escogido. Aspe Pelota

Altuna III está mejor de su lesión y será capaz «de responder a una semifinal dura»

Se mide el domingo en el frontón Atano III a un Peio Etxeberria que va a más y que no ha quedado satisfecho con el material

Juan Pablo Martín

Juan Pablo Martín

Jueves, 30 de octubre 2025, 15:31

Jokin Altuna está mejor de la tendinopatía muscular que le ha trastocado el Cuatro y Medio. El delantero descansó la semana pasada tras anunciar la ... suspensión del tercer encuentro de la liguilla de cuartos. «No hice nada fuerte en el frontón. Calenté manos y visitas al fisioterapeuta», reconoció este jueves en la elección de material celebrada en el frontón Atano III donde el domingo se enfrenta a Peio Etxeberria por un billete para el choque cumbre. «No tengo excusas para no jugar», añadió.

