Altuna III: «Laso lleva tiempo con molestias en la rodilla y se ha visto el nivel que ha dado»

Los problemas en la rodilla de Laso vienen de lejos. A pesar de que Baiko emitió un comunicado la semana pasada y señaló que en uno de los entrenamientos había sufrido un dolor agudo tras realizar un gesto brusco, Altuna III ha señalado este martes en la elección de material de cara a la semifinal del sábado que las dolencias del delantero navarro vienen desde antes. «Laso lleva tiempo con molestias en la rodilla, antes del Parejas ya las tenía, pero se ha visto el nivel que ha dado», ha apuntado.

El de Amezketa espera la mejor versión de su rival porque ya lo ha demostrado a lo largo del campeonato. «Mira que Artola estamos viendo y fíjate lo que le hizo. Esta jugando muchísimo, le veo muy centrado. Yo no soy nadie para decir qué tiene, pero sé que va a jugar a tope porque lo he visto en el torneo. No es nada nuevo», ha recalcado. Desde su punto de vista, el de Bizkarreta-Gerendiain «hasta el momento ha sido el mejor en el campeonato, pero eso no garantiza ganarlo».

Unai Laso, que hoy cumple 28 años, ha corroborado que su rodilla le llevada «dando guerra» desde hace «mucho tiempo» y que por eso ha priorizado el descanso a los entrenamientos. «Me está yendo bien, y prefería parar para estar mejor», ha apuntado. De hecho, desde que jugó el último partido hace ya casi veinte días solo se ha ejercitado en el frontón en un par de ocasiones. La última esta mañana con Aranguren en la cancha donostiarra.

A gusto con el material

El de Baiko ha quitado yerro a la lesión porque «ya se ve que me permite jugar tranquilamente. Es cierto que no puedo entrenar al 100%, pero a los partidos vengo sin problemas. Por eso prefiero muchas veces parar», ha señalado. Le basta con «coger un poco» las distancias a la cancha donde va a jugar. Está con «muchas ganas» de cara a este choque: «Será una batalla», ha subrayado.

Respecto a la elección de material, ambos han quedado satisfechos de lo que han encontrado en el cestaño. Altuna III ha escogido primero y se ha quedado con dos pelotas «que me han entrado bien en la mano». Laso ha apuntado que una de su rival «igual anda un poco más, pero son bastante parecidas».