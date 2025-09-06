Altuna III se gusta en Lekeitio Junto a un buen Eskiroz, sustituto de Imaz, gana a Jaka y Zabaleta y son los primeros en lograr el pasaporte a las semifinales del Master

Juan Pablo Martín Sábado, 6 de septiembre 2025, 21:22

. Jugaron en Lekeitio con la tranquilidad de ser la primera combinación clasificada para las semifinales del Masters porque la victoria de Elordi y Albisu el viernes por la noche hizo que salieran beneficiados en los posibles cruces de las parejas que terminaban empatadas a tres. Sin embargo, Altuna III no entiende de relajaciones y se gustó este sábado en el frontón Santi Brouard. Junto a un buen Eskiroz, sustituto del lesionado Imaz, logró su cuarto punto en la competición frente a unos Jaka y Zabaleta bastante alejados de su mejor versión. Los que vistieron de azul sí que tenían que llegar a 22 para asegurar su pase por lo que tuvieron bastante más presión que sus rivales, pero no carburaron como tenían que hacerlo y deberán esperar a que hoy se cierre la jornada para saber si estarán en la próxima ronda. En el caso de que Larrazabal y Rezusta se impongan a Zabala y Mariezkurrena II en el frontón de Legutio serán los segundos eliminados.

El delantero de Amezketa está fresco a estas alturas del verano y se nota. Se echó el choque a las espaldas para que su nuevo compañero sufriera lo menos posible y fue capaz de enredar sin muchas complicaciones a sus rivales. El guipuzcoano necesitaba mover a sus oponentes para que no estuvieran cómodos y lo hizo a la perfección. Eskiroz se creció a medida que pasaban los minutos al comprobar que el dominio que se le presuponía a su rival en los cuadros largos no era tal y estuvo muy seguro. Incluso tuvo la osadía de soltar un gancho cuando el marcador ya les era favorable por seis tantos en el ecuador de la contienda.

Jaka y Zabaleta no respondieron a las expectativas. Incómodos, el delantero tuvo bastante menos huecos de los esperados porque el guardaespaldas de Etxarren no consiguió abrirlos. Además, el de Lizartza estuvo reñido con la chapa y le costó entrar en el partido.

Los azules aguantaron hasta el empate a dos. A partir de entonces comenzó el recital de Altuna III. Se le vio fresco y firmó tantos de todo tipo. Esta vez apostó por el dos paredes en más ocasiones al comprobar que la pared izquierda del frontón era propicio para ello. Se fabricó tantos después de soltar un buen derechazo atrás y se alió a la perfección con el 'txoko' en varias acciones de bella factura.

De esta forma, los colorados comenzaron a abrir un hueco en el marcador sin que Jaka y Zabaleta consiguieran encontrar la fórmula para cambiar la tónica. Al navarro le faltó confianza y no soltó sus habituales pelotazos en una cancha de herramienta con más altura en la que podía hacer estragos. Jaka tampoco estuvo acertado a la hora de abrir ángulos y no metió bien la pelota en la mano.

Peio Etxeberria y Morgaetxebarria

Llegaron a la mitad del choque con siete tantos de ventaja (11-4), y consiguieron tener todo bajo control en la segunda parte. Los azules no dieron síntomas de mejoría, y un Altuna III lanzado es muy complicado de parar. Sus rivales se vinieron definitivamente abajo en la última parte de la contienda (22-9).

Peio Etxeberria y Morgaetxebarria consiguieron el billete para la final del Serie B en el partido que abrió el festival. Superaron (14-22) a Agirre y Eskuza en un duelo con mucha tensión por lo que había en juego, que se les complicó pero consiguieron reconducirlo a tiempo. El de Zenotz y el vizcaíno arrancaron mucho mejor que sus oponentes. El delantero estuvo muy activo y el zaguero seguro en su parcela. De esta forma consiguieron un 10-3. Los colorados lograron equilibrar la fuerzas (13-13), pero no pudieron aguantar.