Altuna III funde a Darío en el frontón Bizkaia

Juan Pablo Martín Domingo, 4 de mayo 2025, 19:35 | Actualizado 20:28h. Comenta Compartir

Jokin Altuna jugará su sexta semifinal consecutiva del Manomanista. Este domingo ha fundido a Darío en el frontón Bizkaia. Si los anteriores compromisos entre ambos ... pelotaris habían sido duros y exigentes, el de esta tarde ha tenido un solo protagonista. El campeón ha firmado un encuentro muy serio frente a un rival que tenía la derecha mermada y ha pagado las consecuencias. Era una de las dudas que había que despejar para saber si sería capaz de poner en aprietos al de Amezketa, pero el riojano no ha podido inquietarle . Aunque no ha querido hablar de ello porque después de perder ya no valía para nada, el propio Altuna III, que le conoce desde pequeño, ha admitido que no estaba ni al 60%.

Tampoco le ha dado muchas opciones para que pudiera utilizar su diestra, porque el ganador ha cargado constantemente sobre su zurda consciente de que de esta manera el juego del de Ezcaray era más recto y se evitaba las dejadas y los dos paredes de su oponente. Altuna III enseguida se ha dado cuenta de que Darío estaba mermado y según ha mejorado su saque ha conseguido romper el partido definitivamente. Ha dominado el peloteo, ha cargado bien atrás para tener al que ha vestido de azul más pendiente de defender que de otra cosa y ha sabido jugarle a los pies cuando el juego se ha desarrollado en los cuadros alegres. Darío tampoco ha logrado aprovechar los contados saques que ha tenido. En un par de ellos ha buscado sorprenderle en el ancho, pero el guipuzcoano ha estado muy atento. Tres descansos Los tres descansos que ha pedido el riojano para tratar de cortar la racha de quince tantos consecutivos de su rival (16-3) no le han servido para nada. Su diestra es un arma demasiado importante para que pueda dominar la situación y no estaba en condiciones, por lo que su confianza tampoco estaba a la altura. Sabía que tenía un rival delante ante el que no se pueden realizar concesiones y que le había cogido la medida para esas alturas del encuentro. Ha intentado recortar la desventaja, pero para entonces Altuna III ya estaba entonado y ha fundido a Darío sin contemplaciones. Laso le espera dentro de quince días, con toda probabilidad en el frontón Atano III de San Sebastián, para jugarse un billete para el choque cumbre. En el partido que ha abrierto el festival, Ezkurdia y Martija tampoco han tenido problemas para superar (7-22) a Urrutikoetxea e Imaz.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión