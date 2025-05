Altuna III fulmina a Laso y defenderá el título del Manomanista

Jokin Altuna ha presentado este sábado su candidatura a un nuevo título del Manomanista. El de Amezketa ha fulminado a Laso en el frontón Atano ... III de San Sebastián y ha demostrado que llegará a su tercera final consecutiva en el mejor momento del campeonato. Aspe ya tiene su firme candidato para optar al último título oficial de la temporada.

El guipuzcoano ha ido de menos a más en la competición y ha dado un golpe encime de la mesa en el momento y contra el rival preciso. El navarro no ha sido el de otras ocasiones. No le han dejado. Agarrotado de piernas y sin chispa ha sufrido horrores a lo largo de toda la contienda.No ha podio gestionar la presión frente a un rival fantástico que ha comenzado el choque como un tiro.

Le ha correspondido el primer saque y lo ha rentabilizado a la perfección. El que ha vestido de colorado ha mostrado que era superior al de Baiko en todas las fases de juego. Ha sacado mejor, ha aprovechado el siguiente pelotazo para comenzar a dominar la situación porque su golpe era bastante más fresco, y ha tenido el punto de mira perfectamente calibrado para finalizar el tanto, sobre todo en el txoko.

El navarro ha encontrado contra un huracán y se ha venido abajo. La tacada de 15-0 que ha encajado en menos de medida hora ha hecho añicos la estrategia que traía desde casa y se ha visto obligado a jugar a la desesperada. Ha comenzado por restar a bote pero ha dejado pelota servida y su rival no ha dudado en dar un paso al frente para finalizar una vez sí y otra también todas las ocasiones que ha tenido. El de azul se ha visto obligado a pedir un descanso en el 5-0 y otro un poco más tarde porque veía que no podía cambiar la dinámica de choque. No podía pasar a dominar porque su oponente rozaba la perfección.

Afilado el saque

Y por si esto fuera poco, Altuna III ha afilado el saque para comenzar a sumar con la jugada inicial. Crecido a medida que ampliaba su diferencia ha alcanzado el tanto 15 con tan solo 93 pelotazos. Laso ha sacado fuerzas de donde no tenía para conseguir romper la racha con un gancho milimétrico, pero no ha aprovechado su saque. Ha intentado sorprender al de Aspe en el ancho pero se ha vendido y lo ha perdido.

Ha solicitado su tercer descanso y ha escuchado de la boca de su botillero, Jon Mariezkurrena que todavía no había dominado tanto alguno y que diera un paso al frente para tratar de maquillar el luminoso. Le ha costado un mundo porque recuperarse se semejante golpe en el marcador ante un oponente como el de Amezketa resulta demasiado complicado. Ha sacado fuerzas de donde no tenía para realizar los ocho tantos siguientes.