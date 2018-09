Jon Alberdi: «Errandonea me preguntó cómo me apellidaba cuando tenía nueve años» Jon Alberdi. El delantero de Azpeitia se estrena como profesional en su pueblo y rompe la dinámica de Asegarce de sacar sólo zagueros ENRIQUE ECHAVARREN Miércoles, 26 septiembre 2018, 23:49

Jon Alberdi está impaciente. Desea más que nadie que llegue mañana, el día más importante de su vida como pelotari. Se convertirá en profesional con 18 años. Y en su pueblo, ante sus paisanos, en el Izarraitz. Al delantero azpeitiarra, que hará pareja con Albisu frente a Bengoetxea VI y Untoria, las horas le parecen eternas. La paciencia es una virtud. También en la pelota.

- ¿Cuándo pisó por primera vez un frontón?

- Tendría cinco años y me apunté al club de pelota del pueblo. Todos eran mayores que yo y gané la txapela del campeonato Santo Tomás, en el que solo jugaban pelotaris de Azpeitia.

- ¿Quién le regaló la primera pelota?

- No sé, pero lo que sí recuerdo es que con dos o tres años jugaba en la pared de la cocina de casa.

- ¿Guarda todavía alguna?

- Guardo una blanda que tendrá unos veinte años. Las otras que tenía las llevé al frontón para que jugasen los benjamines.

- ¿Cuándo empezó en serio?

- Con nueve años. Fui a Galdakao con el aita, eran fiestas. Y antes de que saliesen los profesionales me puse a jugar con la goxua en el frontón. Errandonea me vio y me preguntó cómo me apellidaba. Yo le dije, Alberdi. Luego contactaron con el aita y me llamaron para participar en un campeonato en Estella. Jugué la final contra Mariezkurrena II.

- ¿Hay más personas en su familia que hayan jugado a pelota?

- El aita jugó en aficionados hasta los veinte años. Era delantero. Dice que tenía una buena derecha y una zurda muy mala.

- ¿Es una tradición familiar?

- Mi hermano Unai, que tiene quince años, también tiene un precontrato con Asegarce. Solía venir a verme todos los partidos y le entró el gusanillo por la pelota.

- Ha roto la dinámica porque últimamente solo salen zagueros en Asegarce; Eskiroz, Aranguren, Mariezkurrena II...

- Hace dos años que no debutaba un delantero. Ahora soy el novato.

- Su estreno no estaba previsto ahora, sino en octubre.

- Hace un mes me dijeron que iba a debutar y he jugado menos partidos como aficionado. El último fue la final de Lezo.

- Y además lo hace en el Izarraitz.

- Sí, pero no he jugado mucho allí. Solo dos partidos, cuando me han combinado con profesionales. El resto, siempre en el Frontoi txiki.

- ¿Hubiese preferido otro escenario?

- No, quería que fuese en casa para que la gente y mi cuadrilla pudiesen ir al frontón.

- Juega con Albisu ante Bengoetxea VI y Untoria.

- Va a ser un partido muy duro. Ellos son los campeones de Parejas de 2015. Espero que no tengan su día y podamos darles un sustito. Me hace mucha ilusión jugar contra Oinatz. Guardo una foto con él cuando tenía once años. Era en Doneztebe y me entregó la txapela.

Mejorar en defensa

- ¿Cómo es como pelotari?

- En teoría soy zurdo, pero saco con la derecha. Es extraño.

- ¿Qué tiene que mejorar?

- Muchas cosas porque hasta hace tres años jugaba de zaguero. Tengo que mejorar en defensa. El cambio no ha sido tan grande porque me desenvolvía bien en el cuatro y medio.

- ¿Ha tenido mal de manos?

- Llevaba un año sin ningún problema, pero este verano he sufrido un poco con la izquierda.

- ¿Cuántas txapelas y trofeos tiene en casa?

- Txapelas, unas sesenta o setenta. Y trofeos, no me acuerdo. Lo guardo todo en una vitrina. Todavía hay hueco para alguna más.

- ¿La que más ilusión le hizo?

- Las del Interpueblos. Llevo seguidas cuatro de Gipuzkoa y tres de Euskal Herria.

- La que le hubiera gustado ganar y no ha podido...

- La de Zaldibar. El año pasado jugué la final con Aranguren y perdimos contra Zabala y Oier Etxeberria. Creo que 22-19. Empezamos mal y luego casi remontamos. Me dio bastante pena.

- ¿En qué pelotari se fijaba como aficionado?

- Antes, en Barriola. Me gustaba cómo andaba en la cancha. Y en Irujo, Aimar y Oinatz.

- ¿Y ahora?

- Altuna III, Irribarria, Artola. Me encanta verles jugar, tienen mucho nivel. Además, con Jokin tengo bastante relación.

- ¿Cuánto tiempo lleva en la órbita de Asegarce?

- Con catorce años acudí a la concentración anual que hacía en Tolosa. Aspe también me llamó en su día para entrenar. Pero hace un año hice dos buenos entrenamientos en el Beotibar y en octubre firmé un precontrato.

- ¿Por cuántos años ha firmado?

- Dos años.

- Recoge el testigo de Otaegi y Peñagarikano como profesional azpeitiarra. Ha pasado mucho tiempo hasta otro debut en el pueblo.

- Hubo una época en la que no teníamos equipo para salir en el Interpueblos, así durante tres años. No había juveniles y luego hemos ganado cuatro campeonatos de Gipuzkoa seguidos. Antes no jugaba nadie a pelota, no había ni buenos ni malos. Ahora los niños se están animando.