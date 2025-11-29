El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Uzbekistán, Jordania, Cabo Verde y Curaçao. Cuatro naciones 'exóticas' ya han certificado su pase para el Mundial. Josemi Benítez

El Mundial se abre al mundo

Sorpresas ·

La ampliación de 32 a 48 países para la cita de EE UU, México y Canadá motiva el debut de Uzbekistán, Jordania, Curaçao y Cabo Verde y el regreso de Haití, además de doblar la presencia de asiáticos, africanos y norteamericanos

Carlos Nieto

Carlos Nieto

Sábado, 29 de noviembre 2025, 22:28

Comenta

Más equipos. Más partidos. Más horas de televisión. Más ingresos. Más poder. En enero se cumplirán nueve años de la aprobación de la propuesta del ... presidente de la FIFA Gianni Infantino de ampliar de 32 a 48 las selecciones que participarán en el Mundial. La medida se estrenará en el torneo que acogerán el próximo verano Estados Unidos, Canadá y México, en otra decisión novedosa como es la elección de tres sedes en un mismo torneo que se repetirá en 2030 con España, Portugal y Marruecos. El que se celebrará en Norteamérica acogerá 104 encuentros -por los 64 anteriores- que se concentrarán entre el 11 de junio, fecha en la que México subirá el telón en el mítico Estadio Azteca, y el 19 de julio, cuando el MetLife, en las afueras de Nueva York, corone al nuevo dominador del fútbol.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Alarma en Castro por un chat de hombres que comparten desnudos de sus parejas
  2. 2

    El chófer del Bizkaibus no vio a los dos menores que iban en una bici por la carretera de Berriz
  3. 3 El conocido restaurante vizcaíno al que Pradales llevó a comer al presidente alemán
  4. 4

    Aita, si no eres famoso, ¿por qué te conoce tanta gente?
  5. 5

    Negocios de moda abren los domingos en el centro de Bilbao para ganar ventas
  6. 6 El Euromillones del viernes entrega su bote de 178 millones: resultados del 28 de noviembre
  7. 7

    Así se desarrolló la masacre del incendio de Hong Kong
  8. 8 El Alavés lleva convocado a Barcelona a un juvenil bilbaíno que arrebató al Athletic
  9. 9 Ya es oficial: así quedarán las pensiones máximas y mínimas con la nueva subida para 2026
  10. 10 10.000 almas celebran el Fair Saturday en Miribilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Mundial se abre al mundo

El Mundial se abre al mundo