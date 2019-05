Oriol Servià, confirmado 'in extremis' para las 500 millas de Indianápolis Oriol Servià, en las 500 millas de Indianápolis de 2017. / AFP Será el segundo español junto a Fernando Alonso que buscará la gloria en el legendario óvalo DAVID SÁNCHEZ DE CASTRO Madrid Martes, 14 mayo 2019, 14:58

La confirmación ha llegado más tarde de lo previsto, pero Oriol Servià volverá a estar en el circuito de Indianápolis. Al menos, hasta la clasificación en la que tanto él como los demás inscritos buscarán conseguir el hueco de los 33 definitivos que formarán la parrilla de las 500 millas de Indianápolis del día 26 de mayo.

El piloto catalán correrá con el equipo Arrow Schmidt Peterson Motorsports, que lo anunció a sólo 24 horas del arranque de los entrenamientos oficiales en el trazado estadounidense. Servià, miembro ilustre de una de las familias españolas más arraigadas en el automovilismo y la competición, no será ni mucho menos un novato en el 'brickyard'. Será su undécima participación y el objetivo será mejorar el 4º puesto que logró en 2012, hasta ahora su mayor resultado. No obstante, sabe lo que es liderar en Indianápolis y va a por todas. «Creo que el año pasado piloté mejor que nunca, y me quedé muy cerca. Estoy aquí para terminar ese trabajo, y sé con seguridad que todos en este programa han trabajado muy duro preparándose para este evento con el mismo objetivo. Puede parecer que estamos llegando tarde, pero llegamos preparados», afirmó nada más confirmarse la noticia.

Servià competirá por segunda vez con Fernando Alonso, aunque esta vez el asturiano no será un novato como lo fue en 2017. En aquella ocasión, el catalán abandonó en la vuelta 183 por un golpe mientras el asturiano lo hizo cuatro vueltas antes por un fallo en su motor.