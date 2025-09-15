El vitoriano Marcos Vinagre, campeón de España de Moto4 a sus once años El jovencísimo alavés domina con claridad todo el certamen y hace bueno su tercer puesto de este fin de semana en Estoril

Jon Aroca Lunes, 15 de septiembre 2025, 11:33 | Actualizado 12:44h. Comenta Compartir

El prometedor piloto vitoriano Marcos Vinagre se ha proclamado este fin de semana campeón de España de Moto4. A sus 11 años, el deportista alavés ha logrado hacerse con un prestigioso título que lo consolida como una de las grandes promesas del motociclismo nacional. Otro éxito a sumar a un nutrido palmarés.

Vinagre lo tenía en su mano. Tras dominar con claridad durante todo el campeonato, le bastaban múltiples combinaciones en el mítico circuito de Estoril para imponerse en la categoría. Su tercer puesto final fue más que suficiente para que cuadrasen los números y que pudiera coronarse como el mejor de España en su categoría.

El de Moto4 se celebra en el marco del Campeonato de España de Superbike, competición puesta en marcha en 2019 como antesala tanto del Campeonato del Mundo de Superbikes como del Campeonato del Mundo de Motociclismo, conocido por sus celebérrimas categorías Moto3, Moto2 y MotoGP.

1 /

La del circuito de Estoril era la sexta prueba de un campeonato que empezó muy bien para Marcos. Fue el dominador absoluto en Jerez, prueba inicial del certamen, e hizo lo mismo en Montmeló unos días después. Sus resultados en Aragón y Navarra no hicieron más que confirmar algo que estaba claro: tenía el título en su mano. Tras un concurso algo más gris en el segundo fin de semana de Los Arcos ha logrado redimirse en Estoril.

Sus buenos resultados le permitirán promocionar a ESBK Talent, la siguiente categoría del certamen. En el horizonte, el reputado Mundial de Moto3. Aunque de momento prima la paciencia para un vitoriano que desde este fin de semana ya tiene un trofeo más del que presumir. El más valioso.

Temas

España

Moto3