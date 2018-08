Silverstone es una piscina y las carreras corren peligro Un coche circula bajo la lluvia por el circuito de Silverstone. / Reuters Las balsas de agua en varios puntos del trazado convertían en imposible rodar para los pilotos JOSÉ MANUEL CORTIZAS Domingo, 26 agosto 2018, 14:04

Aún no ha comenzado la actividad oficial en Silverstone. Y quizá no lo haga hoy. La lluvia ha seguido cayendo con fuerza sobre el escenario del G.P. de Gran Bretaña, que a duras penas ha podido celebrar los warm up previos a las tres carreras programadas. Pero cuando ha llegado la hora de la verdad, las balsas de agua en varios puntos del trazado convertían en imposible rodar para los pilotos. El aquaplaning ha presidido la vuelta de formación cuando las monturas de MotoGP se dirigían a la formación inicial. Peligro extremo en un asfalto anegado, que pese a haber sido renovado este año carece de capacidad para drenar el agua.

El coche de seguridad ha estado testando desde ese instante el estado de la pista. A las 12.30 estaba prevista la salida de la cilindrada reina, pero los responsables de la seguridad no han dado el visto bueno para que las motos partieran. De hecho, el safety car se las veía y deseaba para traccionar en cuanto daba rienda suelta a la potencia. Extraños y derrapajes sobre cuatro ruedas. Con dos menos, imposible. La dirección de carrera ha convocado dos reuniones con los equipos y de la segunda ha salido de la decisión tomada. O se corre hoy o no se hará.

La decisión ha quedado en manos de los equipos, que han declinado seguir en Inglaterra para una posible disputa de las tres carreras mañana lunes. El problema es de orden logístico, dado que se mueven unas 2.000 personas y una cantidad ingente de materiales que resultaba imposible reubicar en vuelos, alejamientos y nuevos transportes. Así, se ha acordado que se da de margen lo que queda de domingo hasta que la luz natural aguante para, si mejoran las condiciones, proceder a la disputa del Gran Premio, con MotoGP como primera carrera a celebrar. En caso de que no se pudieran llevar a cabo, los equipos han declinado seguir en Silverstone hasta mañana. Simplemente desaparecerán del calendario y no se recuperarán en 2018.

Ya se vio en la jornada de ayer que la pista no drenaba y provocó multitud de accidentes, el más grave protagonizado por Tito Rabat al que tras caer e incorporarse la moto sin control de Morbidelli, también accidentado, segó la pierna derecha, quedando destrozada con múltiples fracturas de fémur y lesiones abiertas en tibia y peroné, de las que fue intervenido ayer mismo en un hospital de Coventry.

La decisión adoptada mantiene ahora en estado de alerta al paddock, a la espera de que las condiciones mejoren, la pista se libere del agua y las carreras puedan disputarse. Pero es más un deseo que una posibilidad real, dado que los partes anuncian aún más agua hasta las seis de la tarde. En ese caso, tras esa hora sólo habría luz natural a lo sumo para que se corriera MotoGP. Los pilotos y los jefes de equipo coinciden en que la seguridad es lo primero y que en estas condiciones sería un suicidio volver a la pista.