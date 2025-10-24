Salen a la luz imágenes inéditas de la patada de Rossi a Márquez: «Lo quería matar» El italiano estalló contra el piloto español nada más bajarse de la moto: «Es un hjo de puta. Me ha intentado echar fuera»

A. Mateos Viernes, 24 de octubre 2025, 12:35 | Actualizado 13:16h. Comenta Compartir

Diez años después de la patada de Valentino Rossi a Marc Márquez en Sepang, Moto GP recuerda uno de los episodios más oscuros de su historia a través de un documental que cuenta con las voces de pilotos como Jorge Lorenzo o Dani Pedrosa. En el corto, disponible en el canal de Youtube de Moto GP, se ven imágenes inéditas de la acción entre el piloto italiano y el español.

La carrera de Malasia era la penúltima del Mundial. Rossi se jugaba el título con Lorenzo y aquella patada le supuso salir último en Valencia, donde el español se proclamó campeón con solo cinco puntos de ventaja sobre el italiano. Rossi siempre definió aquello como un «robo» y diez años después aún no ha pasado página.

Los organizadores del campeonato dan a conocer ahora lo que sucedió después de aquella carrera en Malasia hace diez años. Rossi, que fue tercero tras Pedrosa y Lorenzo, explotó contra Márquez nada más bajarse de la moto en el parque cerrado: «Perdí la concentración después de lo que pasó. Lo quería matar».

Más tarde, en el podium, Valentino trataba de explicarle a Pedrosa lo ocurrido con el que entonces fue su compañero de equipo: «Es un hijo de puta. Me ha intentado echar fuera como en Phillip Island -la anterior carrera-». El catalán, que se estaba enterando en ese momento de lo ocurrido, no daba crédito a lo que escuchaba.

La tensión entre los tres pilotos del podium era total y Lorenzo se marchó de la fiesta nada más concluir la ceremonia de los himnos. Años después explica que lo hizo porque consideraba «injusto» que no se hubiese descalificado a Rossi, su rival por el Mundial, en aquella carrera. Diez años después, el propio Lorenzo reconoce que su equipo le pidió «que no hablase» del incidente entre Marc y Valentino. «Márquez le intentó sacar de quicio y frenarle pero la reacción fue clara. Quiso echarle de la pista», asegura en el documental.

Para Pedrosa fue una «pelea muy dura» entre los dos e intenta entender qué le llevó a Rossi a actuar de esa forma... «Son parte de las carreras y a veces cuesta gestinar las emociones», reconoce ante las cámaras de Moto GP.

Lo que ocurrió después del podium en Sepang marcó un antes y un después en aquel mundial. Rossi y Márquez se encontraron en la sala de comisarios y el español le felicitó por «la buena patada». El italiano salió de la audiencia con los comisarios con la sanción de salir último en Valencia. «Lo tenemos crudo», le confesó el italiano a su ingeniero. Aquel año fue el último en el que Rossi peleó por el mundial.