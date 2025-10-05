El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

«Nadie lo hace a propósito». El elegante comentario de Márquez tras tirarle de la moto un rival

El campeón del mundo sufre una lesión en su hombro derecho tras ser arrollado por Marc Bezzecchi

El Correo

Domingo, 5 de octubre 2025, 12:54

Marc Márquez vuelve a sufrir una lesión en el hombro derecho, el mismo que estuvo a punto de retirarle en 2020. El piloto catalán sufrió una caída en la mañana de este domingo en el Gran Premio de Indonesia. El deportista ilerdense salía en la novena posición y acabó siendo arrollado por Marc Bezzecchi en la primera vuelta de la carrera.

Lejos de enfadarse y cargar públicamente contra el italiano, Márquez ha lanzado un elegante mensaje a través de sus redes sociales: «Por favor, sin resentimientos hacia Bezzecchi, porque nadie lo hace a propósito». El ya campeón del mundo (se proclamó matemáticamente vencedor la semana pasada tras su segundo puesto en Japón) añadía que el accidente «no es la mejor manera de celebrar un título, pero así son las carreras».

Márquez volará hoy mismo a Madrid para ser evaluado por un equipo de médicos. En principio todo apunta a una rotura de ligamentos en la zona del hombro y la clavícula.

