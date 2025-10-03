El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Marcos Vinagre sueña con llegar a MotoGP.

La promesa alavesa a 200 por hora

Marcos Vinagre se enamoró de las motos por el «ruido», con once años ha ganado el Nacional de Moto4 y sueña con ser el primer vitoriano en el Mundial

Jon Aroca

Jon Aroca

Viernes, 3 de octubre 2025, 00:18

A Marcos Vinagre las visitas a Barcelona para ver a su familia le encantaban. No sólo por ese reencuentro con sus seres queridos, sino porque ... en la capital catalana podía disfrutar de cerca de algo que entonces, con dos años, le conquistó. «Veía las motos por la calle y me quería subir en ellas. Yo creo que lo que me gustaba era el ruido», recuerda ahora, casi una década después, cuando acaba de proclamarse campeón de España de Moto4 a las puertas de cumplir los doce años.

