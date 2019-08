GP de la República Checa Marc Márquez: «Lo de 'esto está hecho' lo he escuchado mucho este verano» Marc Márquez. / Reuters El líder del Mundial quiere huir de los triunfalismos para no dejarse llevar por la euforia que provoca su magnífico rendimiento en la primera parte de la temporada BORJA GONZÁLEZ Circuito de Brno (República Checa) Jueves, 1 agosto 2019, 20:06

Marc Márquez afronta el regreso del parón estival en Brno huyendo de los triunfalismos para no dejarse llevar por la euforia que provoca su magnífico rendimiento en la primera parte de la temporada. Una línea que buscará mantener en la segunda que comienza este fin de semana en la República Checa.

¿No le gusta que se diga que esto está hecho?

No, porque no está. En cualquier deporte hasta que no acaba no se puede decir nada así, y más cuando quedan diez carreras, hay muchos 'back to back'. La verdad es que la frase, 'esto está hecho' la he escuchado mucho este verano, pero no la comparto. Soy consciente de que queda más de la mitad de temporada, que vienen muchas carreras por delante seguidas, que hay un factor de riesgo, mecánico, humano… y es ahí donde tenemos que estar concentrados para sacar el máximo partido y para reengancharnos en esta segunda parte de la temporada con la misma sensación que la primera.

Vienen dos carreras seguidas donde las Ducati deberían ir bien, pero si aquí consigue hacer lo mismo que en Mugello y Montmeló…

Sabemos que vienen dos circuitos donde Ducati irá rápido, pero Yamaha también. Así que los rivales serán más de dos. Si nos guiamos por las sensaciones del año pasado en Brno, nos tocará sufrir. Pero este año no me atrevo a decir un pronóstico antes del fin de semana porque en circuitos donde esperábamos sufrir hemos atacado y ha ido bien. Intentaremos salir con buenas sensaciones y hacer nuestro campeonato, porque el mejor método es estar centrados en nuestro trabajo y nuestro 'box'.

¿Va a trabajar con el nuevo chasis?

Igual que en Alemania. Saldré mañana con el nuevo y el viejo, e intentaremos ver puntos débiles y puntos fuertes de cada uno, pero a la mínima duda que tengamos, mejor una cosa que conoces que una por conocer, que no controlas las reacciones.

¿Cree que Valentino seguirá siendo competitivo?

No me creo nada nunca los rumores que salen externos al piloto, del 'entorno'. Al final el piloto es el que lo dice, y Valentino lo dijo claro. 'El lunes empieza mi temporada 2020'. Si eres capaz de subirte a una moto a 350 km/h es que tienes las ganas, la concentración y la motivación, para seguir disfrutando del deporte que más te apasiona.

¿Le parece irrespetuoso que todo el rato se esté comentando lo de bajarle de la moto?

Es que el deporte tiene esto. Te juzgan el presente, no vale de nada el pasado. Hoy es jueves, voy líder del campeonato y si el domingo la cago, se hablará de otra manera. Por eso tienes que tener un entorno bueno, blindado, el núcleo duro que le digo yo, para aislarte de todos los comentarios externos y centrarnos en lo que crees.

¿Este año le preocupan menos las Ducati como rivales?

Creo que el año pasado sólo estaban las Ducati, y ahora te tienes que preocupar de las Ducati, de las Yamaha, de las Suzuki… El abanico de candidatos para la victoria el domingo es mucho mayor. Y esto te hace estar más concentrado porque si sale más la carrera puedes perder muchos puntos.

¿Le ha sorprendido la decisión de Jorge? ¿Ha hablado con él?

No he hablado con él. Es una decisión muy personal. Yo le deseo que se recupere pronoto por el bien suyo, del equipo. Son temas personales, y como he dicho antes, para subirte a una moto a 350 km/h tienes que estar convencido tú mismo, no te tienen que convencer desde fuera.

Está a una victoria de las 76 de Hailwood…

No lo sabía. Como digo siempre, son sólo números que hace ilusión igualar a leyendas del motociclismo, y nos hace ver que estamos en la dirección correcta. Intentaremos igualarlo aquí, sino en la siguiente y sino a final de temporada.