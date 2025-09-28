Marc Márquez tras ganar el mundial de MotoGP: «Estoy en paz conmigo mismo»

Jesús Gutiérrez Domingo, 28 de septiembre 2025, 14:18 Comenta Compartir

El título de MotoGP conquistado en 2025 no es uno más para Marc Márquez, como ha quedado demostrado en la celebración, austera y emotiva; nada que ver con las 'performance' festivas que nos tenía acostumbrado el de Cervera en sus anteriores mundiales. El lema de su camiseta lo dejaba claro, por si había alguna duda: «Más que un número». También la forma en la que ha exteriorizado sus sentimientos. Acostumbrados a la inmensa sonrisa marca de la casa del ya nueve veces campeón del mundo, este domingo se ha derrumbado en varias ocasiones, incapaz de aguantarse las lágrimas en la última vuelta de carrera y en la comparecencia con los medios de comunicación.

«Ahora simplemente quiero disfrutar del momento. Ya he llorado suficiente, creo que estoy deshidratado del. Pero lo más importante, y es la primera frase que me ha salido de dentro, ha sido: 'Estoy en paz conmigo mismo'. Ese ha sido el primer pensamiento, nada más cruzar la línea de meta he pensado, 'he ganado a Marc'. Porque ha sido así. Ha sido una lucha Marc contra Marc durante muchos años. Un Marc quería una cosa, otro Marc quería otra, y al final he seguido el instinto aconsejado por mi entorno, liberado también por los de mi entorno. Cuando digo liberado significa que me han dado la confianza y la posibilidad de que, decidiera lo que decidiese, seguían siendo mis amigos, y esta ha sido una responsabilidad que no tenía encima y me ha ayudado muchísimo para seguir mi camino».

Antes de mencionar a las personas de las que se acordaba en un día como este, no ha dudado ni un segundo a la hora de elegir quién había sido la persona que más le había ayudado en sus peores momentos. «Mi hermano. Lo he dicho muchas veces: hay mucha gente, pero Álex es el que más. Directa e indirectamente, porque el simple hecho de estar en activo es lo que más me ha ayudado», además de señalar en un lugar prioritario a sus fisios y doctores que le sacaron de ese infierno de lesiones.

También se acordaba de su actual pareja, Gemma Pinto, de sus padres y de su entorno más cercano: «En la vida personal estoy muy estable, todo me va muy bien, estoy muy enamorado de mi pareja, con mi familia también estable, y en el deporte todo esto ayuda. Todos me han ayudado a salir. Porque cuando tú estás en el suelo, puedes saltar; pero cuando estás debajo del suelo, si no ayudan, si no te dan una mano para tirar de ti, no puedes salir solo».

«He cerrado el círculo»

En su rueda de prensa en el circuito de Motegi, Marc Márquez también tuvo un recuerdo para su antiguo, Honda, con el que ganó los seis primeros títulos de MotoGP: «Cerrarlo en Japón, que fue donde realmente tomé la última decisión, donde conseguí mi último título con Honda, donde tomé la decisión de seguir mi camino, donde ellos me dejaron tomar esa decisión. Y lo hemos cerrado celebrándolo en el podio con todo el equipo Ducati y con mi anterior equipo en Honda, gracias a Joan Mir, que los ha llevado allí. El destino ha querido que lo celebrase así. Ha sido perfecto. Para mí lo más bonito ha sido cerrar este círculo».

Márquez salió de Honda a finales de 2023 buscando respuestas. Pasó a competir con una Ducati satélite del Gresini para probar si era la moto o era él, y un año después ella estaba pilotando la mejor moto de la parrilla en el equipo oficial italiano. «Ahí es la primera vez que ya veo la puntita de la montaña, la cima. Ya desde la pretemporada asumí la responsabilidad: 'Estoy en el mejor equipo, con la mejor moto. Está en mis manos ser campeón'. Pero cuando tomo este camino no era simplemente pensando en conseguir otro título, era pensando en seguir disfrutando de mi pasión, que es el motociclismo, y como realmente la disfruto es luchando por podios y por victorias».

Dado el dominio tan autoritario que ha demostrado en 2025, todo hace indicar que estamos ante el inicio de otra nueva Era Márquez, aunque el protagonista prefería ser más cauto. «Veremos. El deporte cambia de un día para el otro, y de un año para el otro. Por ejemplo, ¿quién veía luchando por el Mundial a Álex el año pasado? El 80 % del paddock hubiera dicho que no y ha sido el mayor rival. ¿Hubieras dicho hace tres carreras que Bagnaia ganaba en Motegi? No. Y ha ganado. El deporte cambia de un día para el otro y, por eso, hoy voy a disfrutar este triunfo y me da igual lo que pase después».

Hubo una última mención a las leyendas del motociclismo con las que hace tiempo comparte mesas y, quizás las haya superado ya, y cómo no a un piloto italiano, con el que tuvo sus más y sus menos, y que este domingo en Japón le ha igualado a nueve mundiales. «Que me pongan entre nombres grandísimos de los diferentes deportes ya un sueño, que puedas igualar algún día a Agostini en victorias, o Ángel Nieto, y ahora igualar al gran Valentino Rossi, para mí es también un honor más, y un placer».