Marc Márquez: «Lo más importante es hacer caso a mi cuerpo» El campeón del mundo terminó octavo y sin mejorar su registro del primer día, en una sesión en la que Maverick Viñales voló Sepang Jueves, 7 febrero 2019

El plan era hacer 40 o 45 vueltas, aunque no llegó por cautela. Al igual que el miércoles, Marc Márquez salió a pista a las 10:40 de la mañana, y puso fin a su jornada a las dos de la tarde, en un test en el que es su cuerpo el que manda. El campeón del mundo terminó octavo y sin mejorar su registro del primer día, en una sesión en la que Maverick Viñales voló logrando un registro más de medio segundo más rápido que el segundo clasificado, Alex Rins.

PREGUNTA: ¿Qué tal el segundo día?

RESPUESTA: Al principio me sentía mejor que ayer, pero inmediatamente, a partir de la segunda o tercera salida he empezado a notar más el hombro, sentía menos fuerza y más dolor. Así que decidimos terminar antes de lo que estaba planeado. Sólo nos ha dado tiempo a probar unas pocas cosas, importantes para Honda, que es en lo que más nos hemos concentrado hoy. Veremos mañana cuántas vueltas puedo hacer mañana, porque ahora es el momento de seguir lo que me dice mi cuerpo, y hoy ha dicho que parase y he parado.

«Cuando pongo neumáticos nuevos no puedo sacarles todo el partido porque la moto pasa a ser más agresiva, es más exigente para los hombros»

P.: Está pilotando más fino, más suave.

R.: Sí, es extraño, no es mi instinto ni ese es mi estilo de pilotaje, pero por eso también hay cosas que no estamos probando, para no perder el camino, porque no piloto como quiero. Es por eso por lo que hemos adaptado el plan y nos estamos centrando en otras áreas, no en los pequeños detalles, porque para esto necesitas pilotar como quieres, y eso ahora no puedo hacerlo. Por ejemplo, cuando pongo neumáticos nuevos no puedo sacarles todo el partido porque la moto pasa a ser más agresiva, es más exigente para los hombros. Así que voy más tranquilo con neumáticos nuevos y aprieto más con usados.

P.: ¿Esperaba más de su cuerpo?

R.: Lo dije ayer: esperaba más y está peor de lo que pensaba, pero el fisio y los médicos esperaban menos de lo que estoy haciendo. Pero siempre espero más, porque tengo confianza. Esta mañana me he levantado y me he sentido mejor, pero después he empezado a pilotar como siempre y he notado enseguida que empezaba a quedarme sin energía, y después he empezado a tener menos fuerza y más dolor. Así que mañana, aunque me sienta bien, tengo que empezar con tranquilidad, olvidarme de todo, sólo pensar en pilotar la moto de la mejor manera posible para intentar dar el máximo número de vueltas.

Gestionar el dolor

P.: ¿Es la peor condición física con la que se ha encontrado en su carrera?

R.: En lo que es condición física no estoy mal, pero en la parte del hombro, sí, no podría hacer ahora veinte vueltas seguidas, tengo que gestionar bien esto. Otra cosa es que tengo que empezar el test y no parar, como he hecho estos dos días hasta las dos, porque si lo hago y luego quiero arrancar otra vez es peor para el hombro. Necesito seguir tirando porque lo que no puedo es enfriarme y volver a calentarme después. Cuando paro, sale el dolor.

P.: ¿Cree que va a empezar en Qatar con una desventaja física?

R.: No estaré demasiado cerca de mi cien por cien, pero no creo que en Qatar sea un problema muy grande.

P.: ¿Por el tipo de circuito?

R.: No, porque tengo confianza en que sea así. Todavía tengo un mes por delante y voy a intentar trabajar duro. Después de Qatar tendremos dos o tres semanas hasta Argentina, y ese es mi objetivo, llegar allí al cien por cien, pero tampoco creo que Qatar sea un problema. Tenemos que esperar, pero creo que vamos por el buen camino y lo más importante es hacer caso a tu cuerpo.

«Si quisiera podría seguir pilotando, pero con dolor. Y el problema es que si se me inflama puedo perder una semana de recuperación»

P.: Estaba preocupado por si se le inflamaba el hombro…

R.: Por esto digo lo de 'hacer caso a tu cuerpo'. Porque si quisiera ahora mismo podría seguir pilotando, pero con dolor. Y el problema es que si se me inflama puedo perder una semana de recuperación. Así que cuando siento más dolor del normal, tengo que parar.

P.: ¿Puede dormir bien?

R.: Desde niño siempre he dormido del tirón ocho o nueve horas, pero ahora me despierto cada vez que me muevo en la cama…