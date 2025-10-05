El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Marc Márquez se rompe la clavícula en la primera vuelta del Gran Premio de Indonesia

El piloto catalán se va al suelo en un circuito que siempre se le ha dado mal, aunque la lesión llega cuando ya es matemáticamente campeón del mundo

El Correo

Domingo, 5 de octubre 2025, 10:07

Comenta

Malas noticias para Marc Márquez. El piloto de Ducati, que logró el campeonato del mundo de MotoGP el pasado fin de semana en Japón, ha sufrido una caída en el Gran Premio de Indonesia en la mañana de este domingo. Márquez ha sufrido un golpe en el hombro derecho y los médicos le han diagnosticado una pequeña fractura en su clavícula derecha. En cualquier caso, la lesión no le impedirá al deportista catalán levantar su séptimo título mundial, ya que se aseguró la victoria con los puntos logrados hace una semana en el circuito nipón de Motegi.

Márquez no llegaba con buenas sensaciones a Indonesia. Se trata de un trazado que siempre se le ha dado mal (nunca ha subido al podio). El piloto ilerdense salía en la novena posición y acabó siendo arrollado por Marc Bezzecchi en la primera vuelta de la carrera.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los monitores de Bernedo afirman que no les constan casos de violencia sexual y dicen sentirse «linchados»
  2. 2

    Fiesta en un restaurante de Getxo tras repartir tres millones de euros entre los clientes: «No nos ha dado tiempo ni a celebrarlo»
  3. 3 El primer premio de la Lotería Nacional se vende íntegramen en un restaurante de Getxo: comprobar resultados del sorteo de hoy sábado 4 de octubre
  4. 4

    Sorprenden al jefe de flota de la DYA al volante de una ambulancia sin tener el carné de conducir adecuado
  5. 5 Gran ovación de San Mamés en el homenaje del Athletic a Palestina, no emitido por televisión
  6. 6

    Las últimas denuncias sobre Bernedo hablan de monitores teniendo sexo y paseando desnudos
  7. 7 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  8. 8

    Movimientos para crear una Aliança Catalana a la vasca
  9. 9

    «Guillermo se encuentra luchando contra su enfermedad»
  10. 10

    El despropósito del arbitraje

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Marc Márquez se rompe la clavícula en la primera vuelta del Gran Premio de Indonesia

Marc Márquez se rompe la clavícula en la primera vuelta del Gran Premio de Indonesia