Marc Márquez se rompe la clavícula en la primera vuelta del Gran Premio de Indonesia El piloto catalán se va al suelo en un circuito que siempre se le ha dado mal, aunque la lesión llega cuando ya es matemáticamente campeón del mundo

El Correo Domingo, 5 de octubre 2025, 10:07

Malas noticias para Marc Márquez. El piloto de Ducati, que logró el campeonato del mundo de MotoGP el pasado fin de semana en Japón, ha sufrido una caída en el Gran Premio de Indonesia en la mañana de este domingo. Márquez ha sufrido un golpe en el hombro derecho y los médicos le han diagnosticado una pequeña fractura en su clavícula derecha. En cualquier caso, la lesión no le impedirá al deportista catalán levantar su séptimo título mundial, ya que se aseguró la victoria con los puntos logrados hace una semana en el circuito nipón de Motegi.

Desesperación total de Pecco Bagnaia que dice adiós a la carrera 😣#IndonesianGP 🇮🇩 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/O18EcN8TC5 — DAZN España (@DAZN_ES) October 5, 2025

Márquez no llegaba con buenas sensaciones a Indonesia. Se trata de un trazado que siempre se le ha dado mal (nunca ha subido al podio). El piloto ilerdense salía en la novena posición y acabó siendo arrollado por Marc Bezzecchi en la primera vuelta de la carrera.