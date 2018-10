Marc Márquez, más leyenda Marc Márquez gana su séptimo título mundial a los 25 años. / EFE Gana su séptimo título mundial a los 25 años y nadie se atreve a ponerle un límite JOSÉ MANUEL CORTIZAS Domingo, 21 octubre 2018, 09:23

Le encanta aprovechar los match ball al primer intento. Había viajado a Japón sabedor de ser el marco ideal para su séptima coronación. En casa de Honda, ante los nipones que le han convertido en una deidad, en un previsible mano a mano con el más señor de cuantos rivales ha tenido, Andrea Dovizioso. Marc Márquez es más leyenda con su séptimo título mundial, el quinto en la cilindrada reina. Los mismos que obtuvo un mito como Mick Doohan, dos menos que Rossi y tres que Giacomo Agostini, los más grandes según la historia. 'Level 7'. Como si se tratara de un videojuego, otra pantalla superada. A los 25 años. ¿Quién se atreve a ponerle un límite?

Esta mañana se enfrentaba a una ecuación simple, que no sencilla. El título sería suyo si acababa delante de Dovizioso. Y aún le quedaban tres balas más en la recámara. Pero el hambre de este ilerdense es irrefrenable y le satisfacía hincarle el diente ya. Y tal como se ha venido desarrollando el campeonato, se sabía que él no iba a fallar. Su peor resultado en carrera, sin caídas o sanciones, ha sido una tercera plaza. A 'Dovi' no le quedaba otra que hacerse respetar forzándole a aguardar al siguiente Gran Premio, buscando aguar la fiesta japonesa de Honda. Marc Márquez no entiende de medias tintas.

Ha tardado lo que se esperaba, nada, en enjugar su mala calificación en la arrancada. Dovizioso ha hecho valer la potencia de su Ducati para canjear su pole por un primer puesto en cuanto la jauría ha quedado liberada para abrir gas. Márquez ha ganado tres puestos en dos curvas y antes de pasar por primera vez por la recta de meta ya había dado cuenta de Miller y era segundo tras la Desmosedici número 4. En adelante el pulso estaba servido. Ambos se han evadido del resto de opositores. Ha sido un duelo en OK Corral entre los dos mejores pistoleros.

Salvo una osadía de Crutchlow adelantando a Márquez en la cuarta vuelta, que el de Cervera ha rectificado dos giros después, no ha habido más invitados en la zona VIP de Motegi. Dovizioso ha sido un líder sólido, pero no ha encontrado el momento o la situación para escapar. Medio segundo escaso ha sido todo lo que ha podido separarse de Márquez, quien ha rodado aparentemente cómodo enganchado a la estela del italiano. El catalán, viendo el percal, se ha decidido a probar y casi lo paga caro. Tenía claro que su ataque debería llegar en la curva 9, pero no contaba con que se iría un poco largo hasta meter sus ruedas en la tierra más allá del piano. Susto infartante.

«Dovi Out»

Hasta tres intentos del de Ducati de romper la carrera han sido abortados por la Honda 93, que en el último sector acababa sí o sí subido a su chepa. Pero, a la vez, la sensación ha sido de que jugarlo todo a la vuelta final era un riesgo excesivo para Márquez. El español ha repetido la maniobra a falta de cuatro giros, en el mismo ángulo de la novena curva. Era el reto final para Dovizioso. Le ha ido cerrando todas las puertas, no cediendo un metro de hueco y cuando en la penúltima vuelta le ha querido devolver la moneda para salir traccionando en la 10 ha perdido el control y no ha podido evitar la caída.

La pizarra en el último paso por meta ha avisado a Márquez. «Dovi Out», palabras que le han sabido a gloria. El de Cervera le ha provocado y ha conseguido su error. Ya era campeón del mundo. Por séptima vez. Crutchlow y Rins han llegado por detrás para completar un podio que sólo ha tenido focos para el número 1. La celebración ha sido explosiva. Tanto que cuando se ha abrazado con Redding, al catalán se le ha salido el hombro izquierdo y entre su hermano Álex y un asistente se lo han recolocado tumbándole en el suelo. Ya tenía cita con el quirófano y el doctor Mir para diciembre porque esa articulación le da guerra una carrera sí y otra también.

Su club de fans le ha montado un curioso escenario para dar forma de videojuego a su gesta. Una moneda, una consola y una partida en la que conquista el nivel 7 y se lleva el casco dorado como premio. Lo de 'chico maravilla' se le queda ya pequeño.