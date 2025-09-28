El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Marc Márquez, campeón del mundo de MotoGP por séptima vez
Marc Márquez, campeón del mundo de MotoGP por séptima vez

El catalán ha finalizado segundo en el Gran Premio de Japón, que ha ganado su compañero Francesco Bagnaia

E. C.

Domingo, 28 de septiembre 2025, 08:30

Marc Márquez se ha alzado este domingo con su séptimo título mundial de MotoGP, después de terminar segundo en el Gran Premio de Japón, que ... ha ganado su compañero italiano Francesco Bagnaia. El piloto catalán de Ducati, de 32 años, se asegura el título con cinco eventos pendientes en la temporada. Márquez necesitaba superar a su hermano y rival más cercano, Álex, del equipo Gresini Racing, por tres o más puntos. La segunda plaza que ha firmado en Motegi le ha dado la ventaja necesaria.

