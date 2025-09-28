Marc Márquez, campeón del mundo de MotoGP por séptima vez
El catalán ha finalizado segundo en el Gran Premio de Japón, que ha ganado su compañero Francesco Bagnaia
E. C.
Domingo, 28 de septiembre 2025, 08:30
Marc Márquez se ha alzado este domingo con su séptimo título mundial de MotoGP, después de terminar segundo en el Gran Premio de Japón, que ... ha ganado su compañero italiano Francesco Bagnaia. El piloto catalán de Ducati, de 32 años, se asegura el título con cinco eventos pendientes en la temporada. Márquez necesitaba superar a su hermano y rival más cercano, Álex, del equipo Gresini Racing, por tres o más puntos. La segunda plaza que ha firmado en Motegi le ha dado la ventaja necesaria.
Tras cruzar la línea de meta, Márquez soltó un grito de victoria tras constatar que se había alzado con un nuevo título mundial, algo que no ocurría desde 2019, cuando el catalán hizo su mejor temporada en MotoGP y marcó un récord inédito con 420 puntos. Entonces, el de Cervera grababa su nombre en la torre de los campeones por cuarto año consecutivo.
Seis años después, Márquez vuelve a coronarse como campeón. Este domingo, su hermano Álex ha sido el primero en acercarse a felicitarlo y ambos se han fundido en un abrazo. La organización ha proyectado unas imágenes de las dificultades que ha afrontado el piloto desde 2019, que incluyen más de un centenar de caídas, y cuatro cirugías. 2.184 días más tarde, Marc Márquez vuelve a la cima con este nuevo título.
«No consigo ni hablar», ha expresado el piloto catalán tras la carrera, ahogando las lágrimas de la emoción. «Sólo quiero disfrutar el momento. Es cierto que fue muy difícil. Estoy sorprendido conmigo mismo».
