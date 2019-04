GP de las Américas | Moto2 Luthi aprovecha el paso atrás Efe Baldasarri se fue al suelo tras haber vencido en las dos carreras anteriores en el gran día de Navarro, que logró su primer podio BORJA GONZÁLEZ Austin Enviado especial Domingo, 14 abril 2019, 20:30

El suizo Thomas Luthi (Kalex) tuvo una mala experiencia en MotoGP, categoría en la que no consiguió ni puntuar. Esto le obligó a dar un paso atrás y volver a Moto2, donde se está redimiendo. Sacando algo positivo de su paso por la clase reina. Y es que las nuevas Moto2 con motor Triumph son más complejas en electrónica, un aspecto que el suizo tuvo que trabajar el año pasado. En Austin dominó casi desde el inicio, después de deshacerse de Alex Márquez y de Schrotter, su compañero de equipo.

El alemán, dominador en entrenamientos, también sacó de rueda al español, que sigue teniendo problemas para ser competitivo en carrera. Desde la salida hubo pilotos por los suelos. Roberts tiró a Di Giannantonio y Vierge, que pagó el riesgo de salir detrás. No fue el único español en tener que retirarse por irse al suelo, ya que Iker Lecuona se cayó a cinco vueltas del final cuando estaba remontando posiciones en una carrera que centró miradas en Márquez. Y es que con el paso de las vueltas incluso fue superado por Jorge Navarro, que a mandos de una de las dos únicas Speed Up, alcanzó su primer podio en la clase intermedia.

Estaba ante una muy buena oportunidad pero que acabó cediendo posiciones hasta quedarse sin puesto en el cajón ante el ímpetu de Jorge Navarro, que peleó con fe y valentía por el primer podio de su carrera (tras 38 en MotoGP) y lo logró. La caída del líder Baldassarri, que se comió a Martín - que acabó en los puntos-, agitó a un experto como Luthi que fue abriendo hueco sobre Schrotter y los dos españoles.

¡@ThomasLUTHI se lleva la victoria y espectacular podio de @Jorge_Navarro9! ¡Emoción hasta el final en una carrera llena de sorpresas! #AmericasGP 🇺🇸 #Moto2 🏁 pic.twitter.com/JDSiiuG77F — DAZN España (@DAZN_ES) April 14, 2019

Márquez terminó quinto y no pudo aprovechar los pinchazos de otros favoritos como Binder, con problemas en su KTM, o Baldassarri, que pagó su mala posición en parrilla y que se comió a Jorge Martin para terminar por los suelos, un resultado que, no obstante, no le hace perder el liderato para la llegada del Mundial a Europa con sus 50 puntos. «Una pena. Lo único que puedo decir es que toca seguir adelante. Esto es lo que pasa cuando no haces una buena qualy. Estos son los riesgos cuando sales más atrás», apuntó cabizbajo el italiano tras la carrera.

Ahora mismo Luthi ya es tercero en la general y sueña con volver a ser el mejor de la parrilla, como sucedió cuando era 14 años más joven. En un casi lejano 2005.