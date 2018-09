GP Aragón Jorge Martín: «El objetivo es ganar y si no quedar delante de Bezzecchi» Jorge Martín, en un Gran Premio. / EFE El corredor madrileño dejó claro que intentará aprovechar las rectas del circuito «para marcar las diferencias» BORJA GONZÁLEZ Alcañiz (Teruel) Sábado, 22 septiembre 2018, 19:26

Jorge Martín sigue intratable en la pelea por las poles de Moto3. En Aragón sumó la novena en 2018 (de trece intentos, tras no disputar la de Brno por lesión), la decimoctava en el Mundial, en un día en el que Marco Bezzecchi, segundo de la general a ocho puntos del madrileño, se clasificó sexto. El prometedor Jaume Masiá terminó segundo.

-Ha sacado una gran diferencia a sus rivales…

Bueno, esta pista siempre me ha gustado, siempre he sido competitivo aquí. He rodado todo el fin de semana solo, por eso no se me veía en posiciones delanteras, aunque pareciese que me costaba, no era así; me encuentro muy cómodo. Sí que hemos estado entre dos settings con sus partes positivas y negativas, y al final era encontrar una vuelta con rebufo que me diese seis o siete décimas, y se nota bastante.

-¿Eso de los rebufos aquí hará que la carrera sea con un grupo delante?

Sí, pero también me encuentro fuerte para poder intentar romper el grupo. No sé si para irme solo pero sí con pocos pilotos. Tengo buen ritmo con gomas usadas, esta mañana he hecho sexto con neumáticos con muchas vueltas, o sea, que por eso estoy tranquilo. Hay que ver cuánta distancia necesito para que no me cojan el rebufo porque mi moto durante todo el fin de semana ha sido de las que menos corren, y la de Bezzecchi de las que más. He visto hoy una vuelta en la que me metía él yendo solo y yo yendo solo 7km/h, así que tendré que ver qué distancia necesito para intentar romper el grupo. Y si no a conservar.

-¿Es uno de los circuitos más complicados para luchar contra las KTM?

No, no, Misano yo creo que era el más difícil, junto a Motegi, que creo que va a ser de los más complicados. Aquí hay muchas curvas hasta que llegas a la recta, y ahí somos muy competitivos. Intentaré marcar la diferencia ahí para intentar ganar la carrera.

-¿Quiénes están fuertes para mañana?

Sí, Bezzecchi, Bastianini, Canet y Gabri (Rodrigo), al que veo bastante fuerte. Creo que son los más fuertes. Esperemos que se forme un grupo pequeño y si no a pelear hasta el final.

-Por cierto, Bezzecchi ha comentado que ha analizado sus últimas carreras para copiar su manera de gestionarla. ¿Qué le dice eso?

Bueno, al final él va segundo y supongo que necesita un pelín más para llegar. De todas formas él es muy competitivo, su moto va muy bien y seguro que mañana estará peleando delante.

-¿Va a intentar ir controlando su posición?

Ya lo hemos hablado hoy en el equipo. Al final quedan pocas carreras, esto se va acabando, y hay que empezar a pensar en el campeonato, obviamente. El objetivo principal para mañana es ganar pero si no se pudiese el objetivo es quedar delante de él.